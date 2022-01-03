展望2022｜「港人治港」如何踏上新征程？

2021年，對香港來說是意義非凡的一年。這一年，新冠疫情大體得到控制，經濟逐步復蘇，社會恢復了秩序，但在這「由亂到治」的劇變中，迷茫、糾結、不適、焦慮幾乎成為香港社會的主調。面對新的政治形勢，不少人變得政治冷感，刻意和政治保持距離，但政治上發生的每一件事，都顛覆了大家原有的想像。

像時代大潮一樣，新的局勢已經明晰，逆行和「躺平」都並非最好的選擇。而更重要的是，港府需要意識到，《港區國安法》並不代表「萬事大吉」，當局不但需要「止暴制亂」，更加需要改善治理能力，擼起袖子解決存在已久的深層次矛盾，只有這樣，「港人治港」才能踏上新的征程。



《香港01》深信，「治理」才應該是「港人治港」和「高度自治」的核心，也應該是「一國兩制」走到中期——「五十年不變」下半場的重點——我們不會把「五十年不變」當成一種五十年後重新出發的斷裂時態，不再糾纏於「資本主義」的「什麼都不變」，不會教條地延續自由放任的經濟邏輯和單一固化的經濟結構，而是會把「五十年不變」理解為一種具連續性的、追求與時俱進的民主治理模式，當中涵蓋制度設計的有效性、統治結構的組織性、行政機關的權威性、制定政策的科學性、法律程序的公正性、公共財政的紀律性、執法機構的合理性等等，而所涉及的資源管理都必須以公平正義作為基本原則，並且以持續提升人們的生活品質作為奮鬥目標。

如果一眾治港者仍然只懂得「止暴制亂」而無法推進「治理改革」，那無疑是錯估形勢，甚至落後於時代發展......

詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《「五十年不變」中期展望 ——凡益之道，與時偕行》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。