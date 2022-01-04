《皇家特工：第一任務》影評｜重寫特務歷史　戰壕場面震憾刺激

新片《皇家特工：第一任務》（The King's Man）是一齣重寫歷史的破格「特務片」，它是話題作《皇家特工：間諜密令》的前傳，追本溯源，細說全球首個獨立情報機構「皇家特工」的崛起。

話說奧蘭度是堅定的和平主義者，他和兒子康拉德加上兩位家僕，成立獨立運作的特務組織，致力排難解紛，使英國和其他歐洲國家免受戰爭威脅；但神秘野心家卻在幕後鼓動陰謀，引發第一次世界大戰。



《皇家特工：第一任務》講述一次大戰時期，史上最兇殘的暴君和野心家秘密聯手，策劃一場足以滅絕百萬人的血腥戰爭。（電影劇照）

《皇家特工：第一任務》的觀影趣味，不單是觀看震撼的槍林彈雨場面，更是觀賞影片如何重現歷史事件。故事中康拉德參軍一段最令人欣賞——父親與世無涉，他卻執意為國效力，因此不惜施計，改變身份，為求上前線戰鬥。最終康拉德在戰壕中耳聞目睹戰爭的殘酷，更身陷險境。電影活用歷史事件，歷史人物如帝王、將領、權臣、間諜、刺客等如走馬燈般登場，配合刺激的戰壕場景，甚具戲味。

電影帶出殘酷的現實：貪婪的野心家就像魔鬼，企圖在各國互相屠殺、世界陷於水深火熱中致富。他們不惜挑起世間紛爭——君主與君主、國家與國家，其手段先是民族主義，之後是階級矛盾，列寧的左翼共產主義革命，令俄國變成蘇聯，下一集大概是希特拉的右翼納粹主義，令天下大亂……

《皇家特工：第一任務》揭示戰場慘象，反省戰爭和國家主義的虛幻。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《《皇家特工：第一任務》：歷史迷的觀影趣味》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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