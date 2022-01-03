瞇瞇眼模特兒廣告被攻擊 是辱華還是玻璃心醉？

國產零食品牌三隻松鼠在2019年的一支廣告近日被突然翻出，廣告裏的模特兒眼睛偏小，加上妝容，被認為是迎合西方對亞裔「瞇瞇眼」之刻板印象，遭到炮轟。三隻松鼠那位「瞇瞇眼」的模特兒隨後跳出來回擊，「我眼睛小就不配做中國人了？」



這顯示就算在被外界認為「民族主義蔓延」的微博上，也有相當大數量的內地網民看不過去，認為辱華之火燒到中國品牌，已經太過。辱華，一開始是西方對中國（乃至於亞洲）的整個惡意現象，如今在微博等社交媒體上「內卷化」——模特兒有雀斑、模特兒眼睛小，或是拍出來的街景不夠現代時尚，都可能涉及辱華。

漫威電影《尚氣》在內地被抵制，亦與辱華有關。（電影劇照）

在這其中，有人認為小題大作、有人認為這就是侮辱，人人心中皆有一把尺，難論對錯。

但是需要明確兩個前提，其一，辱華確實存在，這是過去種族主義、亞洲整體積弱、白人肆無忌憚欺壓亞裔（及其他有色人種）之歷史成因，這並非可以輕輕放過的議題。其二，當辱華成為內部打壓自己、製造對立的藉口時，就成為另一個問題。

對談詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《內地頻傳辱華事件 「玻璃心碎」可以解釋一切？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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