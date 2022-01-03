新疆「一把手」陳全國另有任用 料與二十大人事安排有關？

踏入2022年，距中共二十大仍有數月之久，但是瞄向二十大的人事安排已經提前開場。就在2021年12月25日，中國面積最大的省級地區新疆的「一把手」換人，陳全國不再兼有該地黨委書記、常委與委員職務，由廣東省長馬興瑞接任。官方通告表示，離職的陳全國「另有任用」。



陳全國2016年由藏入疆之前，新疆的的恐襲活動此起彼伏，血腥動盪、暗流湧動，朝向分裂中國領土主權的方向演進。2016年8月，陳全國由西藏黨委書記轉任新疆黨委書記，並於次年當選中共中央政治局委員。按照中共人事安排規律，一般是由政治局委員坐鎮新疆。據透露，陳全國當時曾向習近平立下軍令狀，將用三年時間徹底改變新疆的治安形勢。

2017年3月10日，習近平參加陳全國領銜的中國人大新疆代表團的審議。（新華社）

結果是陳全國超預期完成了中共中央交付給他的任務。最為外界所知的則是「職業技能教育培訓中心」的設置，這被西方稱為「再教育營」，一種接近德國納粹迫害猶太人的「集中營」、美國和加拿大同化印第安人的寄宿制學校的稱呼。陳全國亦因被西方指控「打壓人權」而被制裁。然而所謂「再教育營」，其實正可幫助長期以來捆綁無數新疆維吾爾人的「不接受正規教育－無業－貧困－受蠱惑－走極端」的鏈條，讓他們也能夠擁有正常的和平安寧的工作和生活……

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