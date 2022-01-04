冬奧問題顯示美對華左右為難

2021年12月初，美國拜登政府以中國政府侵犯新疆人權等問題為由，宣布對2022年北京冬奧進行「外交抵制」（diplomatic boycott），也即運動員照常出席，但不派官員、不派外交代表團。不過，繼媒體報道美國政府已為數十位國防部和國務院官員遞交中國簽證申請之後，美國國務院發言人於上周確認該報道屬實，卻表示這與「外交抵制」並不衝突，派官員乃是為了在奧運期間為美國運動員提供安全和醫療支持。



一方面，拜登需要擺出「外交抵制」的姿態，這既是在美國黨爭愈烈的背景下，面臨共和黨打出「中國牌」的被動應對，也是因為白宮要以「人權」顯示美國的堅持，藉這類價值觀維繫愈發四散的盟友體系，乃至形塑「中國違背普世價值」的輿論攻勢。

美國國務卿布林肯常就香港、新疆等問題批評中國，希望倚靠「民主」、「自由」、「人權」等價值觀來喚起盟友共鳴。（美國駐華大使館和領事館官網）

但另一方面，拜登政府又不能因政治干擾體育，不能阻止運動員參賽，因此必須派官員為奧運健兒提供支持。更重要的是，今天美國也無法像1980年莫斯科夏季奧運會那樣發起真正的杯葛抵制，畢竟綜觀所謂「美國盟友們」，即便是「外交抵制」也只有寥寥英、加、澳附和。

事實上，不僅是針對冬奧——在台海、香港、新疆、產業鏈等一眾問題上，拜登政府都面臨着這般左右為難的局面。而這也顯示其國務卿布林肯（Anthony Blinken）和總統國安顧問沙利文（Jake Sullivan）在中國問題上，因分工不同而愈顯衝突的現況……

美國國家安全顧問沙利文負責管控與中國的衝突，避免讓兩國關係過於惡化。（Getty Images）

詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《拜登政府對華政策分歧愈顯》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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