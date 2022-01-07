2021年港股從天堂跌至地獄

回顧2021年年初，港股由27,000點起步，急升至31,183點。盈利復蘇、寬鬆的貨幣政策、疫苗接種等原因令市場一面倒看好，瞬間成為全球表現最強的股市。

然而，自農曆新年、正式踏入「牛年」後，「牛氣沖天」四個字便與港股緣盡，港股更是由天堂跌至地獄。最強股市瞬間滑落至谷底，變成全球表現最差的主要股市。恒生指數最後報23,397點，全年跌3,833點或14%。



先是內地開始處理資本無序擴張問題，並由阿里巴巴（9988）被罰而揭開序幕。中國市埸監管總局4月判定阿里巴巴因干犯《反壟斷法》的「二選一」壟斷行為而罰款182.28億元人民幣，刷新了中國反壟斷行政處罰紀錄。其後中國便開始一系列的監管，如網絡審查、數據安全、要求科企開放平台限制、規管互聯網廣告等。

中國市埸監管總局4月判定阿里巴巴因干犯《反壟斷法》的「二選一」壟斷行為而罰款182.28億元人民幣，為港股滑落谷底揭開序幕。（資料圖片）

到7月24日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，提到各地不再審批新的面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構，即不再發出新牌照及要定為非營利性質。教育股隨即遭洗倉式減持，再一次令股市大跌。

內房債務爆煲成下半年的灰犀牛。在「三條紅線」之下，債台高築的內房企業面臨流動性緊張，過去資金高速回籠和流轉的情況不再，加上不少內房存在表外債務，導致資金不及回籠而無法償還利息。近2萬億元人民幣負債的恒大（3333）成為今次債務風暴的中心，拖累大市再次沉底。

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