國會暴亂一周年後 特朗普陰霾仍然無處不在？

國會暴亂近一年之後的今天，美國共和黨選民對於暴亂本身和暴亂背後特朗普有關選舉舞弊的不實指控，與事實依然有着極大的認知差距。



根據上周二（2021年12月28日）公布的全國民調，高達71%受訪共和黨選民認為拜登當選並不合法，當中有高達83%人認為其不合法的原因來自選舉舞弊，特別是來自非公民和其他不合資格選民的選票。對於國會暴亂，八成共和黨人視之為「示威」（事件導致至少138名警員受傷、5人死亡），多數人將責任歸咎於民主黨（30%）、國會警察（24%）與左翼反法西斯分子（Antifa），而非被揭起初未有及時出言制止暴亂的特朗普。超過七成共和黨人認為國會暴亂的調查不應再繼續。

特朗普2021年10月在艾奧瓦州舉行集會，其支持者熱情未減。（Getty Images）

更重要的是，面對着今年11月即將到來的中期選舉，高達55%共和黨選民表示質疑拜登勝選合法性的候選人最有可能得到他們的選票。此等民情顯示出未來只會有愈來愈多的共和黨官員傾向質疑選舉，而傳統的非特朗普派共和黨政客只得假扮成特朗普派，或者黯然退出政壇。連在國會山上看似權力最重的共和黨人也不得不看特朗普臉色行事……

對談詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《國會暴亂一周年後 美國民主危局更險》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

第298期《香港01》電子周報其他獨家精選內容：

「五十年不變」中期展望 ——凡益之道，與時偕行

新一屆立法會要以表現吸納全社會支持

新冠疫情下通關陷停滯 疫苗護照事在必行

新時代的大國三角關係

過渡性房屋四年崎嶇路 參與機構：可以救人一命

Omicron與第四針的啟示 是時候研發通用疫苗了？