上樓無期｜「社會房屋」僅過渡　基層最終「回歸」劏房？

劏房租管法例將於1月22日正式生效，每次續租加幅不得多於10%，但仍難保居住環境得到改善。近年政府借力發展過渡性房屋，希望有助解決當前水深火熱的房屋問題，讓劏房戶可有喘氣空間，但基層租戶的下一步卻未必是「公屋」。



香港社會服務聯會（社聯）負責的本港首個組合社會房屋「南昌220」，租約僅為期兩年，現時有約一成租戶獲編配公屋，雖然預料會再多約一成，但剩下尚未能「上樓」的租戶，社聯仍需協助他們申請其他過渡性房屋。

社區組織協會（社協）的社會房屋項目西環順成大廈，部份住客住到租約期滿仍然未能成功「上樓」，最終要重回劏房。社協表示，不少過渡性房屋項目都要求申請人至少輪候公屋三年，「不是人人三年就能上公屋，有人排十年才可以……單身人士甚至幾十年。」但基層在入住社會房屋期間，社協會協助租戶儲蓄，而租戶搬遷時，亦會盡量為他們尋找「良心業主」。

2017年，特首林鄭月娥發表首份《施政報告》已提及要增加過渡屋供應，以紓緩輪候公屋家庭及居住環境惡劣人士的難題。然而，過渡性房屋是否真的可徹底改善困境？當局又將如何檢討利弊及作出支援？

黃先生一家三口搬入西環順成大廈的社會房屋，終於有寬敞活動空間，一家重現笑顏。（盧翊銘攝）

詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《社會房屋」租戶重住劏房 成功上樓不足一半》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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