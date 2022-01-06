「橫濱瑪麗」都市傳說｜以藝伎妝容徘徊橫濱的風塵女子

女性的命運與抉擇，逃脫不了身處的時代及其束縛。在男性主導的社會，主流價值總是讓女性疲於奔命地取悅父權、臣服於父權。

戰後駐日美軍與日本民眾之間的矛盾延續多年，沖繩人每年都會組織抗議美軍基地的遊行，要求美軍整肅軍紀，甚至促美軍徹底撤出沖繩。駐日美軍問題由來已久，女性往往是首當其衝的受害者。



戰後美軍佔領日本期間，日本政府曾成立專門為美軍提供性服務的「特殊慰安設置協會」，甚至以欺詐手段「招募」貧困女性。受騙為慰安婦、後來淪為風塵女子的「橫濱瑪麗」，恍如外交博弈下的棄卒。

「橫濱瑪麗」以誇張的藝伎妝容徘徊橫濱街頭近半世紀，堅持以自己的方式生活，漸漸成為一座城市的象徵，又彷彿時代遺留的幽靈——同時，是被家與國視為性資源的戰後女性遭遇的縮影。雖然有些人能夠理解她的特立獨行，可惜不少人卻片面地解讀為「一名眷戀美國軍官的癡情女子」，甚至視她為一頭失智的怪物。她在上世紀九十年代消失後，更成為一個都市傳奇。

然而，回溯歷史，從戰後的「橫濱瑪麗」到近年仍不時發生的駐日美軍性侵案的受害者，女性仍是遭國家與父權社會壓榨的犧牲者，仍在時代的裹挾下踽踽前行。

詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《駐日美軍問題與日本戰後記憶》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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