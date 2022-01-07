任志剛：港應建立人民幣股票交易制度

如果將香港比喻成人民幣國際化的起點，那麼任志剛便是站在起跑線的「鳴槍人」。2001年，應香港銀行公會的邀請，時任金融管理局總裁的任志剛率代表團上京進行課題研討，在拜會國家外匯管理局的會議上，突然提出在香港發展人民幣業務的可能性。兩年後，國務院批准香港開展個人人民幣業務，人民幣離岸市場揭幕。



任志剛指出，現時國內循環與國際循環的資本渠道不夠暢通，而「兩制」要為國家「打通一條路」，「恒指成分股試點引入人民幣股票交易制度」便是離岸市場探索資本項目開放渠道的具體建議之一。此舉若能落地，將「令香港的資金融通功能再上一層樓」，強化香港的國際金融中心角色，因為「國際金融中心，就是國際層面的資金融通，是內地和外地的投資者、集資者之間的互相結合」。

香港能幫助內地的集資者募集國際的資金，國際的投資者也能來港投資內地的金融工具。（資料圖片）

任志剛解釋，這或更切合其規避風險的需求。在現行制度下，海外投資者在港投資中概股，需要將外匯轉為港元，再進入證券市場投資。然而，如果可以選擇人民幣，投資者或會寧可冒人民幣的貨幣風險而非港元，「因為他購買的本來就是中國概念的產品」。

他指出，建立人民幣交易股票還有個長期被忽視的意義——減輕香港貨幣當局的壓力，防範於未然，因為不能苛求港幣這種七百幾萬人的貨幣，為內地十四億人及國際層面的資金融通扮演到順暢的支付角色，同時不引起我們的貨幣風險。

詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《對話任志剛：重思國際金融中心內涵》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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