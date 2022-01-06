「台灣有事即日美有事」　安倍晉三的對台現實主義

日本在台灣問題上究竟扮演何種角色？2021年12月，日本前首相安倍晉三在台灣民間智庫「國策研究院文教基金會」主辦的在線研討會上就「新時代的台日關係」發表演說，他直言「台灣有事等同於日本有事和日美同盟有事」，招來中國方面的強烈抗議。安倍在任首相期間，對台灣問題一向謹慎，小心翼翼。台灣牌對安倍來說到底有什麼樣的意義？



時間來到2021年，世界遭受新冠之亂，中美大國競爭加劇，長達八年之久的安倍政權因2020年新冠疫情倒台。進入2021年，菅義偉政權執政一年下野，換上了岸田文雄成為日本新首相。筆者早前在本專欄指出，目前的岸田政府並不是安倍的傀儡政權。自2021年10月組閣後，岸田就開始和安倍陣營（2021年11月改名為安倍派）保持距離，並逐步部署對安倍嫡系派閥的包圍網。在最新的2021年12月號的《文藝春秋》雜誌上，岸田在對談文章中明確表示，今後將有更多自由空間，暗示將逐漸把具有岸田特色的政策推上枱面。

安倍的「台灣有事論」必須在上述日本國內政治的脈絡中來理解。2021年11月，岸田不顧安倍反對，委任岸田派二號人物林芳正出任外相。外界普遍認為委任曾擔任日中友好聯盟會長的林是岸田對華外交調整的體現，實際上這更多是岸田國內政治部署的一環......

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張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授



詳細內容請閱讀第298期《香港01》電子周報（2022年1月3日）《安倍晉三的對台現實主義》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。