NGO致力營運過渡性房 最少面對三大困難

本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間已升至二十二年新高、平均等候時間已突破5.9年，不少基層只能居於狹窄的劏房苦候上樓機會，本港居於劏房的人士高達22萬人。當上樓變待遙遙無期，過渡性房屋成為市民一個喘息的空間。自特首林鄭月娥上任以來，興建組合屋、改建校舍甚至租用酒店等，令過渡性房屋在這幾年百花齊放。



有參與營運的NGO坦言，機構為解決房屋問題努力多時，但其中亦遇到不少問題，例如政府資助額有限、租期太短、專業知識不足等。雖然挑戰重重，仍有NGO坦言，有基層在過渡屋中重獲重生，甚至打消輕生念頭，該份使命感難以言喻，「我們做的事，真的可以救人一命。」

樂善堂將小學改裝成過渡性房屋，成為全港首個改建校舍的項目。（鄭子峰攝）

NGO過去多做社福工作，要參與工程項目，社區組織協會副主任施麗珊坦承缺乏經驗。項目由構思到籌辦，最後向政府申請撥款，都是自己「一手一腳」去做，換言之，草擬設計圖、畫建築圖則等，都要機構自行完成，甚至申請項目審批時，當局會看重可行性及設計，變相各個非政府機構要比併「專業知識」。

她直言，倘聘請建築師畫圖則，外面一張至少收費數萬元，但由於NGO的捐款額有限，故只能靠專家義工「拍心口」幫忙……

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