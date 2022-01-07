Omicron肆虐 市民打完一針又一針 通用疫苗成終極解方？

新冠肺炎疫情自2019年爆發之後，至今仍未停歇，而病毒多次變種，是導致疫情反覆的關鍵。由早前殺傷力強的DELTA病毒，到去年年尾爆發的高傳染性OMICRON病毒，皆令各國頭痛不已。然而，雖然接種疫苗亦不能避免染上變種病毒，不少國家仍然加緊接種第三劑疫苗來應對，上周以色列更已率先開始打第四針。



因應Omicron變種肆虐，去年12月31日起，以色列讓高危人士接種第四劑疫苗。（路透社）

接種疫苗加強劑可明顯提升對Omicron的保護，因此全球多地，包括香港，都已經開始了接種第三劑疫苗。科學家對於接種更多加強劑也非毫無質疑，例如在以色列有專家提醒，未知第四劑疫苗成效如何，太多次接種也可能會令免疫系統疲勞。不過，或許大家更根本的疑問是，未來到底還要打多少針？

早前美國有學者警告，指未來仍會有冠狀病毒疫情出現，且情況只會比現時「有過之而無不及」。有學者提出是時候研發冠狀病毒通用疫苗，以防下一場疫症來臨時，再次殺人類一個措手不及。然而，想要研發具廣泛保護作用的疫苗，必然面對很多難題……

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