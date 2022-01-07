Omicron｜通關無期 接種率停種不前 疫苗護照是良方？

新冠肺炎疫情隨着Omicron變種病毒爆發，又再令全球陷入危機，香港亦不能倖免。有免檢的國泰空少違規外出用膳，導致食肆「望月樓」出現群組爆發，另一機組人員在家隔離時亦傳染家人，再加上港區人大代表洪為民生日宴亦恐出現群組爆發，本港已面臨第五波疫情。

港府抗疫一直奉行「外防輸入，內防反彈」措施，本地疫情近月已控制得不錯，惟「外防輸入」遭詬病已久，獲豁免檢疫的機組人員多次「出事」，包括今次「望月樓」群組亦是因為空少違規所致。



綜觀多個因素，中港短期已無通關的可能。（鄭子峰攝）

早前港人還在期望農曆新年前可以與內地通關，好讓他們能回鄉過年，然而隨着Omicron病毒傳入社區爆發第五波疫情，已切底粉碎這個可能。國泰航空已非首次「出事」，在Omicron病毒全球擴散後，國泰並未即時加強管理，政府亦未即時下令堵塞漏洞，絕對是今次讓病毒流入社區的原因。

綜觀多個因素，中港短期已無通關的可能，本港經濟、民生、家庭團聚等必然會受到影響，也是無可奈何的事。現時香港政府及市民要做的，就是要加強外防輸入之餘，採取更強力的內防反彈措施，盡快查出及堵截本地傳播鏈，而疫苗護照會是其中一種可行方法……

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