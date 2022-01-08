疫苗氣泡擴大　政府須確保順利執行

上周二（4日），特首林鄭月娥宣布要進一步提升新冠疫苗接種率以期克服疫情，讓市民恢復原有生活，並為通關創造有利條件，故於下月24日擴大「疫苗氣泡」。政府會規限更多處所只容許至少接種一針者進入，該等處所不只是食肆、健身中心和美容院，還包括學校、公共圖書館和博物館。因應Omicron變種病毒擴散社區，推動打針更見必要。這兩年來的抗疫經驗告訴我們，每推出新措施總有阻滯，尤其涉及應用程式。「疫苗氣泡」即將擴大，民間和商界已預視不少問題，有待政府解決。



「疫苗氣泡」在外地又稱「疫苗護照」，它主要是指給接種新冠疫苗者提供文件或應用程式，讓其可獲批准進入指定場所或出境外遊。在一些國家和地區，除了接種疫苗者外，有關措施可能還會納入病毒檢測陰性者、染疫康復者及獲醫生證明不適合接種者。

香港本地的「疫苗氣泡」從去年4月中展開以來，一直旨在配合政府的疫苗接種計劃。當時政府以放寬社交限制來吸引市民打針，例如打齊兩針者可以到所有食肆堂食且多人一枱，而食肆等處所員工就必須完成接種疫苗。起初成效平平，後來地產商推出打針送樓和消費優惠後，接種率一度趨升但亦無以為繼。

政府宣布擴大「疫苗氣泡」，巿民必須注射至少一針，才獲准進入酒店、食肆，政府場地及表列處所等。(資料圖片)

近月「疫苗氣泡」目標乃轉為規限未接種者。政府在去年12月宣布由下月中起，政府僱員要進入政府大樓和辦公處所要完成接種疫苗，只豁免年齡太小或獲醫生證明身體不適合接種者。隨後就是日前公布2月24日起進入食肆、學校和文康場所等要至少打一針。

醫學專家多次重申，現有新冠疫苗不僅防感染也可防重症、降低住院和死亡率。外國經驗亦可以證明「疫苗氣泡」有一定效果。兩名英國牛津大學學者於醫學期刊《刺針》刊登論文，選出丹麥、以色列、意大利、法國、德國和瑞士六個推行「疫苗氣泡」的國家與19個沒有推行的國家作比較，發現去年4至9月間上述六國中有四個的接種率在措施實施前20天至後40天均見上升。觀乎香港近日接種首劑疫苗的人回升，似乎港府的措施有望帶來相似成效，有助提升個人和社會對抗疫症的能力。

處所憂重蹈「安心出行」亂象覆轍

當然，政府要與持分者商討疫苗氣泡的具體安排，並且研究如何便利處所負責人執行。有消息指創新及科技局將擴充「安心出行」的電子針卡功能，以方便前線員工檢查顧客針卡，意味未來市民可能毋須另行安裝新程式。有餐飲業代表引述食物及衞生局回覆，指會建議創科局研發類似「健康碼」的應用程式，以顏色區分已打針和無打針的食客。

12 月 9 日起市民必須在大部份公共場所及所有持牌食肆使用安心出行應用程式。（資料圖片）

功能歸一只算解決部份問題，眾所周知，食肆和其他指定處所已經要求客人量度體溫、使用「安心出行」、檢查通風能力等，日後還要檢視針卡，員工難以兼顧多項要求。最令員工和負責人擔憂的是，顧客若存心違規，例如只出示截圖或展示虛假疫苗記錄等，員工難以即場查證。他們期望針對此情況，業界能夠免責。其他類型處所亦面對類似問題，惟程度較食肆輕。

其實政府已向業界承諾，當負責人已採取一切合理步驟，包括要求顧客進入處所前用「安心出行」或填妥資料便可免責，執法人員亦會按實際情況處理。那麼，政府亦宜把此原則延伸至核實疫苗接種記錄。

其次，為免在「疫苗氣泡」擴大後，重演「安心出行」措施變更令長者、無家者和視障人士等外出時多番折騰，資訊科技總監辦公室在更新程式時應廣泛徵詢意見，簡化上載和查閱記錄的過程。

沒有接種者如何處理

第三，電子針卡記錄較掃瞄「安心出行」有多一項複雜處，電子針卡功能沒有指定按鈕申報染疫康復者和不適合接種者此兩項類別，後者雖可憑定期上載電子檢測紀錄代替，但始終不及直接上載醫生或衞生署證明文件簡單方便，在到訪場所時可能惹起不便。這群人為數不多，但茲事體大，為體現公平原則，資科辦在更新程式時不能遺忘這群小眾，保障他們如常外出和獲取服務的機會。

香港不是大規模實施「疫苗氣泡」的先行者，新加坡、以色列、新西蘭、英國和法國也先後推出。諸國在應對實行時的問題，值得香港借鏡。

新加坡通過開發「合力追蹤」App，讓商家可以核實顧客的疫苗接種情況。（Getty Images）

新加坡的「疫苗氣泡」在去年8月起推行，其規模較香港還要廣泛，遍及更多私人場所，連戲院、演唱會、商場和宗教場所等地方也只准已打針者進入。當地疫苗記錄證明的功能嵌入該國政府推出的「合力追蹤」（TraceTogether）應用程式。電子針卡記錄會區分已完成接種的綠碼和未完成的白碼，而為防顧客只用屏幕截圖偽冒綠碼，顯示批准的畫面設有動畫圖案。 而對於各類未能接種者，政府則會要求他們向醫生申請標準證明文件，嗣後再攜同有關文件和身份證到需要查核的場所，而「合力追蹤」亦會展示「豁免接種疫苗」方便查核。

當然，要向外界展示「豁免接種疫苗」身份難免令當事人擔憂被歧視，令職員和其他客人特別提防，譬如英國的應用程式就不會展示用家是豁免者，新西蘭的版本則指顧客個人資料不會傳達給查核的機構。

其實，防疫抗疫措施若想見效，既要靠政府決心執行，還要靠市民配合，官民互信可令工作事半功倍。政府本可一早推出追蹤傳播鏈的應用程式，但不少市民質疑此舉另有用途，實名化一直未能成事。結果，在近期爆發的「望月樓」群組個案，沒有追蹤功能的「安心出行」未竟全功，政府事隔一周才找到全部食客。近日官員出席生日會風波，揭破抗疫言行不一，打擊市民遵守社交限制的意欲，削弱抗疫意志。要挽回市民對政府的信任，令市民願意跟從新抗疫指令，特首林鄭月娥作為政府領導者，必須追究失職官員，督促官員以身作則。