周報獨家精選｜第五波疫情爆發 三大方法齊心抗疫

新冠變種病毒株Omicron來勢洶洶，將香港本來接近清零的抗疫格局徹底扭轉，這既是意外，也是意料之內。面對新的威脅，社會上下固然要確保隔離措施得到嚴格遵守及執行，但這並不足夠，我們需要全民總動員，齊心協力對抗疫情，克服難關。



平心而論，過去兩年多香港的防疫政策算得上是全球佼佼者。兩年以來，香港共錄有12,690宗病例，死亡人數僅213。相比起新加坡（人口為570萬左右）的282,000宗病例及832例死亡，台灣（2,300多萬人口）的17,129宗病例及850死亡，以及韓國（5,000多萬人口）的650,000宗病例及接近6,000宗死亡個案，香港無論在感染率及死亡率上，皆可謂較為成功地抑制疫情擴散。

這不單是因為技術官僚主導的抗疫政策有其一定的基本穩定及可靠性，更是與我城公民的高度警惕及衞生意識有關——相比起「自由大過天」的英美等地，港人普遍非常盡責，緊守口罩令、限聚令，同時也保持高度戒備，防止病毒擴散。

無論港人多麽謹慎、多麽盡責，始終不怕一萬，只怕萬一。Omicron來襲，說明抗疫不能停留於過去。以下三點，乃是我們對2022年抗疫總動員的看法及倡議。

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又一城望月樓早前爆出新冠變種病毒Omicron傳播。（中新社）

「買樓的上進心」：令人困擾的政府思維

近日特首林鄭月娥談及她對於香港房屋政策的看法和願景，提到參考早前「新世界建好生活」的建議，對於資助房屋按揭成數亦有了「新想法」。她認為，政府可以考慮進一步降低首期和供款門檻，讓新建成的公營房屋「能夠賣、應該要賣」，同時可以研究「漸進式按揭」，市民包括輪候公屋的人士能夠越級置業，以房價一半為基礎，協助更多市民搭上樓價上升的便車，令社會恢復對於置業的盼望，從而令港人有強烈的「上進心」，有動力賺取更多金錢，盡快完全擁有單位的業權。

姑勿論這種降低首期和供款門檻的辦法是否有助香港社會解決長久以來的土地房屋問題，值得我們思考的卻是，到底香港是否人人都需要置業上車，參與這場「首期、上車、供樓」的遊戲？即使市場上不少數據都可能反映香港社會對於置業有着殷切的需求，尤其是不少年輕夫婦和家庭都有盡快上車的心態，然而又真的代表這些家庭就「心甘情願」參與這場樓價遊戲，並為此花掉幾十年的青春？從什麼時候開始，買樓彷彿成為了「上進心」的代名詞？而年輕一代買樓上車，又真的是香港不可打破的必然定律嗎？

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到底香港是否人人都需要置業上車，參與這場「首期、上車、供樓」的遊戲？（鄭劍峰攝）

西安防疫暴露五大短板 實現「第五個現代化」迫在眉睫

新冠肺炎疫情爆發以來，中國內地防疫的成績和經驗往往被政府自己和外界稱頌，在世界範圍內都比較亮眼，但就在民眾以為政府可以快速戰勝疫情之時，陝西省西安市緊急封城的措施，以及封城後簡單粗暴的一刀切防疫舉措，讓許多人大跌眼鏡。作為常住人口超千萬的國家中心城市，西安在疫情防控過程中的表現也暴露出地方政府參差不齊的治理水平和治理能力，距離國家治理體系和治理能力的「第五個現代化」還十分遙遠。

首先是流動人口調查體系有缺陷。從各方報道來看，西安本輪疫情的源頭是2021年12月4日從巴基斯坦伊斯蘭堡飛往西安的入境航班，第一例本土確診病例的報告日期為2021年12月9日。遺憾的是，到目前為止，時隔這麼多天，西安仍未搞清楚疫情傳播鏈是怎麼形成的，流調工作存在明顯不足。《中國新聞周刊》在《拷問西安疫情，千萬人口重鎮應急表現何以如此》一文中引述病毒專家的說法指出，西安「現在（的流調）根本就是一筆糊塗賬，到底是從防疫酒店漏到了社區，還是從入境時就漏在了機場，都還不清楚」。

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1月6日，西安街道上空無一人，只見一輛救護車呼嘯而過。（美聯社）

整筆撥款津助制度緣何成為「萬惡之源」？

特區政府自2001年推行非政府機構（NGO）整筆撥款津助制度（LSG）以來，衍生「肥上瘦下」、「同工不同酬」等負面影響，堪稱社福界的「萬惡之源」，儘管兩經檢討，但仍為人詬病。早前社會福利署公布逾80份非政府機構《最高三層職員薪酬檢討報告》，當中有高層年薪達到205萬至312萬元，也有高層年薪佔機構薪酬開支超過十分之一，令整筆撥款制度背後的結構性問題再度浮出水面。

非政府機構是社會福利服務的先行者，每年透過政府資助應付營運開支，而普通社工則站在服務基層弱勢群體的最前線，直接影響服務質素及受助者的體驗。2001年前，社會福利署實行「實報實銷」制，對於社福機構的人手編制、薪酬水平、員工資歷及各類社會福利服務的單項開支設限，進行相對嚴謹的審核程序後再批准。不過，該制度因不夠靈活自主、行政成本高昂、撥款準則不能有效確保機構的服務質素而被廣泛詬病。

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整筆撥款津助制度出台後，社福界發生極大變化，機構內部矛盾、機構與政府之間的關係出現諸多問題，即便多年來業界努力爭取，也未能得到根本解決。（資料圖片/李澤彤攝）

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