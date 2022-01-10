林鄭論上進心｜無樓做人無價值？「人人都上車」的迷思從何而來？

近日特首林鄭月娥談及對房屋政策的願景，提出政府可考慮降低首期和供款門檻，同時研究「漸進式按揭」，輪候公屋人士能夠越級置業，協助更多市民搭上樓價上升的便車，令港人有強烈的「上進心」，有動力賺取更多金錢，盡快完全擁有單位的業權。



姑勿論降低供款門檻能否協助社會解決長久以來的土地房屋問題，更值得我們思考的是，到底香港是否「人人都需要置業上車」，參與這場「首期、上車、供樓」的殘酷遊戲？

「買樓才是上進」的心態根深蒂固地植根在不少香港市民心目中。這些心態背後有其一套假設和論述：每名市民都必然需要面對住屋問題，而且這個難題是屬於個人的責任，無關於社會。因此，假如一名年輕人順利買樓上車，甚至年輕夫婦儲得首期入市，他們的「置業故事」亦理所當然地應該被理解成賺人熱淚的成功故事。因為他們既沒有依賴政府的支援，亦解決了自身住屋的問題。

這種論述日漸成為官方倡議的說法，甚至成為判斷一個人成敗得失的指標，亦即今日特首口中「上進心」的憑證。當我們談論「買樓是一種有上進心的表現」，實際上就是歌頌社會中「自給自足」（self-supporting）就是良好公民的價值行為，因為這名公民既沒有向社會索求額外的資源，同時亦沒有成為社會的負擔。問題是，為何香港人必然殊途同歸地走上買樓置業的階梯？

事實上，香港的房地產價格往往被炒至難以負擔的水平，不少年輕家庭都需要以幾十年的還款期承擔居所價格。假如政府簡單以不置業就是缺乏上進心的方式理解這一代人，就只能說明他們不能理解這一代人的實際需要。為何一個人的成就必然與居所捆绑？這種束縛大半生的捆綁，其實代表多少港人放棄了追逐其他夢想？

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《「買樓的上進心」：令人困擾的政府思維》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。