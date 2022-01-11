兩岸民間直面衝撞 官方關係難以和緩

蔡英文發表2022年元旦文告，「終於」隻字未提「中華民國」，全文以「台灣」兩字替代，省去了外界慣性的點字閲兵，「中華民國」被台獨寄生多年後，如今成為棄子。



兩岸關係走到今日，存在太多政治分歧，兩岸之間政治意見不能一致，又受美國、日本等外在因素直接牽制，哪怕是過去如陳水扁主政期間兩岸官方關係不睦下，兩岸民間都不至於如此惡劣。

現在，大陸曾經的「韜光養晦」信條已成為明日黃花，取而代之的是「戰狼」形象。此般因政治、經濟與軍事力量成長帶來的民族自信，同步表現在大陸民間對外與對台姿態霸氣外漏。台灣人則不再受淺碟型經濟體的發展限制而自怨自艾，轉身以抽象的社會、人權與性別等意識形態的「進步」為傲，也就不再需要搬出「台灣之光」這類詞彙作為表面遮羞，促成了台灣青年一代熱擁蔡英文政權不移。

大陸官方上月中公布2022年關稅方案，寫明兩岸ECFA已完成降稅，將繼續實施協定稅率，外界解讀ECFA延續暫時無虞。而大陸國台辦發言人馬曉光也呼籲大陸網友「反台獨、不反台灣」。（中新社）

不幸的是，兩岸民間自信呈現兩造皆強的態勢，輔以網絡科技的進步，對視更加赤裸，且不若過去尚藉由商業中介接觸，乃至於人員移動，或多或少存在見面三分情的客氣，網絡輿論的對罵經常可見，背後正是蓬勃的大陸民間自信與新起的台灣民間自信之間的直面衝撞，和緩兩岸關係的民間條件弱化，乃至於正在瓦解。

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《和緩兩岸關係的民間條件正在瓦解》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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