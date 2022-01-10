馬克龍為選戰四處「辣火頭」 對手狠批搞分化「不配當總統」

新冠肺炎變種病毒Omicron肆虐全球，不同地區因應疫情皆收緊防疫措施。法國亦不例外，於1月6日，通過引發爭議的抗疫「辣招」，明顯希望提升疫苗接種率。疫苗通行證政策本來無可厚非，但馬克龍卻立意挑動爭議，在方案通過前指他自己的目標是要不斷「emmerder」那些未打疫苗的人——此用詞引爆全法輿論，不過在國際媒體的報道中就少有突顯出其挑釁性。



新年之交懸掛在凱旋門的歐盟旗幟。（Getty Images）

「Emmerder」在不少英語媒體中都被翻譯成「piss off」（惹惱），在中文媒體中則有「煩死」之類的翻譯。其實，此詞字根源自「merde」，即「屎」之意，按字面上的解釋，整個詞的意思就是「在……之上拉屎」的意思，如今雖然普遍被用作惹惱的意思，也不至於是「爆粗」，卻也極其不合總統身份，也甚具挑釁性。「Emmerder」事件其實並不是馬克龍近日故意挑起的唯一政治爭端。2021年12月31日，馬克龍政府為標誌法國在新一年成為歐洲理事會輪值主席，在凱旋門前單獨升起了歐盟旗幟，亦引發一輪矮化法國的爭議。

曾在2017年大選時憑藉「不左不右」的中間派旗號當選的他，近來為爭連任已在安全和移民議題上越發右轉，例如收緊移民政策，加強打擊伊斯蘭分離主義，並推動通過擴大警權的國安法案。由於法國左翼勢力分散，幾乎完全無望爭奪總統之位，馬克龍的右轉可以迎合不斷擴張的右翼票倉，卻也在更右一側面臨傳統右翼的有力挑戰。自稱是「三分之二默克爾、三分之一戴卓爾」的佩克雷斯在去年12月贏得共和黨候選人提名後異軍突起……

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