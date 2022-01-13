中國是新冠疫苗最大輸出國 輸出疫苗非只一途

如果要完成兩劑接種，全球還需要將近72億劑疫苗。在當中，中國將擔負什麼角色？



數據指出，全球疫苗總產量的110多億劑中，大約有45億劑產自中國，近23億劑產自歐洲，剩下的16億劑和近9.5億劑則分別來自印度和美國。

中國除了是疫苗的重要產地，還在全球疫苗供應鏈中扮演重要角色。根據中國官方近日公布的一項數據，截至2021年12月，中國已向外提供了20億劑疫苗，成為世界上對外提供疫苗最多的國家。發展中國家迄今獲得的疫苗多數便來自中國。

去年9月，美國國家廣播公司商業頻道（CNBC）報道指出，美國通過「新冠病毒疫苗實施計劃」（COVAX）或直接捐贈他國的新冠疫苗數量達1.1444億劑，是中國的三倍以上。但事實上，撇除COVAX平台的捐贈，中國也無償捐贈非洲六億劑疫苗，或透過其他形式與其他國家展開合作，中國「提供」疫苗，靠的也並非只是捐贈一途。阿聯酋藥廠Julphar去年3月宣布跟中國國藥集團達成合作協議，4月份起開始啟動生產國藥集團的滅活疫苗，同時也使阿聯酋成為海灣地區內首個擁有「疫苗產能」的國家。

2021年2月18日，津巴布韋開始疫苗接種，津巴布韋共得到二十萬劑來自中國的疫苗。（視覺中國）

西方將中國對海外提供疫苗視為一種「疫苗外交」。不過，2020年5月18日，習近平在第73屆世衞大會視訊會議開幕式上公開表示，「中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻」，並將疫苗定義為「全球性公共產品」。

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《全球「打兩針」還需72億劑疫苗 中國扮演什麼角色?》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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