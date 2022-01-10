西安防疫一刀切 苦了民眾還無法搞清傳播鏈

西安本輪疫情的源頭是2021年12月4日從巴基斯坦伊斯蘭堡飛往西安的入境航班，第一例本土確診病例的報告日期為2021年12月9日。為了應對疫情，西安市採取了簡單暴力的緊急封城措施，令民眾苦不堪言。然而，當局到目前為止仍未有效查清傳播鏈如何形成。新冠肺炎爆發以來，中國的防疫表現一直比較好，然而西安這次的情況，暴露出地方政府參差不齊的治理水平和治理能力，距離國家治理體系和治理能力的「第五個現代化」還十分遙遠。



《中國新聞周刊》在《拷問西安疫情，千萬人口重鎮應急表現何以如此》一文中引述病毒專家的說法指出，西安「現在（的流調）根本就是一筆糊塗賬，到底是從防疫酒店漏到了社區，還是從入境時就漏在了機場，都還不清楚」。

西安封城後，民眾的基本生活物資配送出現問題。（美聯社）

以西安的全員核酸檢測方式來說，其檢測過程也充滿混亂。許多區域不僅現場人員聚集，沒有保持安全距離，很多人也不戴口罩，造成聚集感染的風險，而且有些地方的市民在寒風中排隊五個小時，結果被告知因核酸系統崩潰無法完成檢測；另有核酸採集點因系統崩潰，通知已經採集的樣本作廢，需要重新採集。諸如此類的混亂，導致西安市頻繁組織全員核酸檢測，讓老百姓和防疫人員疲於應付。

且封城措施亦為民眾帶來不便，不少人忍飢挨餓，但快遞、外賣也都被強制停運，僅僅依靠政府基層組織的行政力量來進行物資配送。更慘的是，因為封城後公共交通停擺，做成不少憾事：一名孕婦在臨盆之際被送到西安高新醫院門口，卻因沒有核酸檢測報告無法入內，延誤了近兩個小時，最終因大出血而流產；一位患有心絞痛的老人，因多家醫院拒絕接收而錯過搶救時間，最終離世……

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