Omicron來勢洶洶 抗疫需要政、商、民共同合作

國泰空少違規外出用膳傳染食客、空姐在家隔離傳染母親……新冠變種病毒株Omicron來勢洶洶，將香港本來接近清零的抗疫格局徹底扭轉，這既是意外，也是意料之內。第五波疫情揭示了政府「外防輸入」已然失敗，接下來必須亡羊補牢，做好「內防反彈」。



2003年的沙士（SARS）疫情是一場沒有硝煙的戰爭，卻也是一場團結港人的運動。「獅子山下」這個思想共同體橫跨階級及社交圈子，甚至將特首夫婦與民眾之間的距離拉近。當年問責團隊落區參與衞生清潔活動，固然有人詬病為「公關秀」，但特區管治班子畢竟拿出了與民接觸的勇氣及魄力，帶領港人共度時艱。

又一城望月樓早前爆出新冠變種病毒Omicron傳播。（中新社）

時至今日，二十年前香港社會呈現的熱忱、承擔、責任感似乎已蕩然無存，只剩下各式各樣的指摘——媒體、政客與評論員針對管治班子發表各種各樣苛刻的批評言論、建制政治人物與商界之間相互指控對方為「防疫漏洞」、政府領導者訓斥一再弄出防疫漏洞的企業高層。及至近日更爆出了多名高官在疫情爆發的當下，參與百人生日宴，而宴會中有人證實確診。

無論港人多麽謹慎、多麽盡責，始終不怕一萬，只怕萬一。Omicron來襲，說明抗疫不能停留於過去。石中堅在文中將會分析對2022年抗疫總動員的看法及三大倡議。

對談詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《抗疫需要全民總動員》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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