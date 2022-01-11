Netflix壓軸作《千萬別抬頭》影評｜當頭棒喝全人類的末日災難

《千萬別抬頭》（Don't Look Up）作為Netflix年度壓軸大作，以里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）多位影帝、影后掛帥，辛辣批判當今社會流弊，片中的政商巨富更不難在現實社會「對號入座」。

導演Adam McKay的前作《沽注一擲》戳破華爾街的繁華幻象，諷刺銀行財團與投機份子的貪婪，不少人將它和《華爾街狼人》對讀。



《千萬別抬頭》的故事前設是天文學家警告全人類有一顆彗星即將摧毀地球，但全球忙着關心別的事，根本沒人理會這場末日災難。電影抨擊對象眾多，政治上，由美國前總統特朗普，到其白宮顧問女兒伊萬卡；商界中，由蘋果教主喬布斯及其接班人庫克，到熱衷太空探索的馬斯克與貝索斯，片中都可找到他們的影子。電影中不少爭議事件亦跟現實生活對照，如政圈名流的性醜聞、濫用大數據及迷信演算法、總統選舉的互相攻訐與蠱惑民眾等，電影都盡情冷嘲熱諷。導演找來經常開腔抨擊特朗普的影后梅麗史翠普演繹總統一角，亦令戲裏戲外充滿戲劇性。

過往的災難片，多呈現群眾如何驚恐絕望；《千萬別抬頭》卻展現由名嘴到媒體都在末日當前一心想發災難財，而弔詭的是受眾卻樂在其中，熱衷討論娛樂新聞，對災難新聞卻置若罔聞。《千萬別抬頭》是創作人的悲觀寓言——如果人類執迷不悟，民粹力量壓倒科學，若天災來襲，人禍必然誤事。正如疫下人人做好本份，病毒豈能肆虐？

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《《千萬別抬頭》：當頭棒喝全人類的末日災難》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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