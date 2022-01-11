西安醫院拒收病患致失救 基層醫護卻要為失職官員「擋刀」

西安因為疫情反彈，過去一個月成為輿論焦點，然而十有八九都是批評，更被網民以歷史舊稱戲謔為「廢都」。西安的防疫亂象並非只出現在部分環節，而是「雪崩式」出錯：無法追蹤清楚傳播鏈、封城卻無法向民眾提供基本生活物資、核酸檢測場所以至程序都甚為混亂，然而最令人詬病的卻是市政府的「一刀切」防控，令民眾苦不堪言、怨聲載道之外，更有民眾因此付出性命。



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這次西安疫情防控期間，出現了幾個令人遺憾的重大漏洞。舉例來說，一是在多家醫院多次出現患者因無法按要求提供48小時內核酸證明被拒診的情況，從已經曝光的案例看，包括有因此而導致流產的兩位孕婦和至少兩位因耽擱治療而不幸死亡的男性心臟病患者。

封城期間，民眾的生活物資配送都成問題。（新華社）

事件發生後，內地網絡輿論場有些頗具影響的大V試圖帶風向，為西安有關部門決策失誤規避責任，說是醫院為非公立醫院，是資本逐利拒診導致了悲劇發生，還有人試圖往流產孕婦身上潑髒水，把責任歸結到孕婦身上。

處於防疫一線的涉事醫院和醫護人員有當然有責任。但是，如果只把板子打在他們身上，或主要打在他們身上，就讓錯誤做出必須提供48小時核酸證明決定的醫療主管部門逃掉了責任，這是不公正的。歸根究底，最大的問題還是出自「一刀切」的政策……

對談詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《西安防疫追責不該停留在基層醫護人員》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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