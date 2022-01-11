為何業界不想接的士保險？ 運輸處一組數字見端倪

的士保險業龍頭公司泰加保險上年末開始出信予的士車主，通知七日後斷保，到上周五（7日）凌晨開始陸續有的士因為沒有有效和符合條例規訂的第三者傷亡責任保險，故未能於路面行駛。為確保市場穩定運作和避免對的士業界與巿民造成影響，保險業監管局聯繫香港保險業聯會及其他保險公司擬定補救方案，及後中銀集團保險、中國太平洋保險、中國太平保險和招商永隆保險四間公司同意向受影響的投保車主提供30日按保方案，防止的士因為保單被取消而突然未能合法行車，不過事件並未就此告一段落，甚至開始出現進一步惡化的迹象。



保險業界考慮要求司機到運輸署領取良好駕駛紀錄證明。（資料圖片）

理論上的士保險費用不但高昂，而且年年加價，應該有其市場價值，但長久以來即使香港有多達五十多間有牌承保車險的保險公司，當中亦只有不足十家願意接受的士保險。背後原因與過去五年的士綜合保險業務承保利潤一直下跌不無關係，有關領域甚至在2017年起錄得虧損，即使在2020年情況有所好轉，但仍合共蝕逾四千萬元；綜合2005至2020年，保險公司於的士保險業務中共有十一年錄得虧損，反映的士保險市場前景並不明朗。

另一個原因是，香港每年牽涉到的士的交通意外數字極高，它是全港意外率第二高的車輛類別。更嚴重的是，有駕駛多年的的士司機直指業內有人濫用保險，甚至與相熟律師合謀處理申索大額款項，惡性循環之下令保費與日俱增……

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《的士業結構問題的破點：以人力資源導正行業》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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