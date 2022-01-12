北京冬奧｜外交抵制響應者寥寥　美國盟友分歧公開化

美國總統拜登向來將聯盟戰略作爲他外交政策的重點，並將與盟友、夥伴們關係的修復作爲與特朗普政府的對比。除了覺得聯盟戰略能讓美國重返世界領導者的位置，拜登團隊也認爲通過盟友們共同對中國施壓能讓美國在中美競爭中始終維持優勢。不過，從拜登上台近一年的情况來看，拜登政府的聯盟策略不僅沒能幫助美國更有力地與中國競爭，反倒無意中讓美國盟友之間的裂痕明晰化。這在包括對冬奧會「外交制裁」等一系列議題上都有所反映。



北京冬奧會將於2月4日舉行。（Getty Images）

就「外交抵制」這一議題而言，拜登政府官員表示他們並沒有與盟友進行「全球協調」，但是美方與盟友和夥伴進行了磋商，並提前將美方的决定告知盟友和夥伴，希望盟友和夥伴「自行作出决定」。言下之意就是在和盟友們說：「你們怎麽做你們自己看着辦，我怎麽做你們也別太在意了。」目前，拜登對北京冬奧會的「外交抵制」僅得到了英國、加拿大和澳洲等少數關鍵盟友的積極響應，這些國家也一直都是等着美國做具體表態之後才表態的。另外，日本也不準備派政府高官參會。

另一方面，同是美國北約盟友的法國已表示將派官員出席冬奧會，並明確反對將體育政治化。韓國也表示不加入抵制北京冬奧會的陣營。歐盟因內部仍存在分歧而尚未作出最後决定，德國外長呼籲歐盟成員國統一立場，而將舉辦2026年冬奧會的意大利則表示不準備抵制北京冬奧會，畢竟不想在自家舉辦之前創造不利於自己的先例。冬季運動强國之一挪威表示準備派官員和運動員赴華參會，只要沒有疫情上新增的限制條件。另外，就連「五眼聯盟」成員之一的新西蘭都表示因疫情原因而不準備派官員赴華——也就是含蓄地告訴美國自己不是「外交抵制」。

通過「外交抵制」北京冬奧會這件事的反覆，我們可以看出拜登聯盟政策所遇到的巨大問題，拜登政府對聯盟的塑造也一直在探索之中。引用密歇根大學Mary Gallagher教授評論拜登政府對北京冬奧會採取「外交抵制」的評價：「拜登政府的相關行爲反倒更清楚地讓聯盟內的分歧公開化，讓中國清楚哪些成員在哪些議題上與美國有分歧，哪些國家與美國走得近，哪些又走得遠。」

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孫太一

美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系助理教授



詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《台上「抵制」，台下悄悄派外交官——拜登的外交困局》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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