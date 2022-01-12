防核戰聯合聲明｜大國競爭惡化　學者：中國核力量會持續提升

新年伊始，中法俄英美五個法定核大國罕見發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。在這份聲明中，五國領導人共同申明，「核戰爭打不贏也打不得」，避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是他們的首要責任。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在第一時間予以禮節性的認可，並期待進一步了解未來舉措的細節。有學者表示，五核國的聲明並沒有提出太多新內容，大多是對「之前既有政策和已經做出的承諾的再確認而已」，人類社會要實現「無核武器世界」仍有很長的路要走。



清華-卡內基全球政策中心研究員、博士趙通。（受訪者提供）

以下是《香港01》與清華—卡內基全球政策中心研究員、軍控及國際安全問題專家趙通的部份對談內容：

01：聲明中寫道，「我們申明核戰爭打不贏也打不得」，「防止核武器未經授權或意外使用」，「重申我們不將核武器瞄準彼此或其他任何國家」，「創造更有利於促進裁軍的安全環境，最終目標是以各國安全不受減損的原則建立一個無核武器世界」，「防止一場毫無裨益且危及各方的軍備競賽」。這樣的願景是可能的嗎？你怎麼看這份聲明的象徵意義和實際意義？

趙通：這個願景也不能說完全不可能，但目前完全看不到有實現的具體路徑。而且這些願景大多是對之前既有政策和已經做出的承諾的再確認而已。

比如「無核武器世界」，這是奧巴馬政府時期公開大力推動的，但是後來因為國內國際的掣肘等原因無疾而終。

「防止核軍備競賽」的口號喊得很明確，但現在恰恰是這些喊口號的國家在進行一場新的軍備競賽。

「核武器不瞄準彼此或其他任何國家」，這也是有核武器國家之前就給予過的承諾，也不是新的主張，因為核武器不瞄準比較容易做到，只需要在和平時期把核指揮控制系統裏的目標座標參數不設置為瞄準任何國家，這個很容易，而戰時可能幾秒鐘就可以改過來，大家普遍認為這就是敲幾下鍵盤的事，鍵盤一敲，原有的目標數據瞬間就重新輸入到核武器指揮控制系統的計算機裏面了。這並不是說這個措施沒有意義，而是說它能夠被五個國家公開拿出來鄭重地確認，本身也說明它是很容易操作的，並不實質上影響各方的軍事和國家安全。

另外「核戰爭打不贏也打不得」，這是1985年時任美國總統列根和蘇聯最後一任總書記戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）正式宣布的。這確實展現了一個積極的姿態，至少他們都承認打核戰爭這個想法是瘋狂的，都想盡量確保核武器不被使用，不帶來一場結束人類文明的災難。但是從1985年到今天，這一最基本的理念也是直到今天才被五個核武器國家第一次統一進行官方形式的認可——這是一個進步，但我覺得是一個象徵性意義大於實質意義的成果，是向前的一小步。

如果最終的目標是實現國際和平，保證各個國家之間的穩定友好關係，甚至是實現無核世界、徹底核裁軍，那麼萬里長征目前只邁出了最初的幾步，而且這一聲明所表達的願景和各個國家實際正在進行的核能力和戰略軍事能力的發展，存在不少相互矛盾之處。

胡錫進圍繞核問題的言論，引發巨大爭議。圖為2017年5月23日，胡錫進在鄭州參加活動時接受採訪畫面。（視覺中國）

01：2020年中旬，時任《環球時報》總編輯胡錫進曾在個人社交媒體呼籲中國抓緊製造核武器，強調「中國擁有更強大的核武庫是把美國的囂張態度壓制在一條安全線之下的最關鍵砝碼，別的都不管用」。胡錫進此言論，被認為是在鼓譟中國增加核武器數量與美國抗衡。中國核武器專家楊承軍撰文暗批胡錫進炒作核武問題，「煽動對中央、軍委和軍隊的不滿」，並批評這種炒作對國家安全極其有害。我們知道，中國官方一直主張不首先使用核武器。你怎麼看胡錫進這一言論？中國當前的核戰略是什麼？鑑於中美鬥爭的現狀與需要，中國是否會在核武庫上增加砝碼？

趙通：愈來愈多的迹象表明，胡錫進的看法並不僅僅代表他個人，至少他的這種思路是受到不少中國專家認可的。楊承軍雖然批評胡錫進，但他批的是胡錫進公開指出了「中國核力量還太弱小」這一情況，並讓大家埋怨中央不作為，並非批胡錫進「中國應繼續擴大核武庫」這個觀點。他至少是不反對中國核力量要進一步加強的。

這種觀點在中國戰略學界裏面看起來是很有市場的。所以胡錫進掀起的這場風波，其實反映了一些重要的看法，甚至在某種程度上是主流的看法。

傳統來講，中國之所以在過去幾十年來一直維持着一個比較小的核武庫，學界主流的解釋是因為中國核武器的作用被定位得比較有限，只用來防止別國對中國使用核武器，並不扮演其他的軍事和政治角色。但是胡錫進的這種看法釋放出一個信號，似乎愈來愈多人認為，核武器也可以扮演一些國際政治方面的作用，它可以成為壓制美國囂張態度的砝碼。

胡錫進所指的「美國囂張態度」是美國在人權等方面對中國的壓力。這種「寄望於核武器發揮國際政治作用」的思路是一種比較新的思路，如果這種思路成為主流的話，那麼中國的核武庫恐怕還會大規模的增長，直到中國認為美國已經停止對中國進行政治打壓——我覺得這是一個非常高的標準，因為美國在人權等領域對中國的施壓並不會輕易解除。

此外，值得一提的是，習近平也在2020年兩會上說過，中國要加快打造高水平的戰略威懾體系，這也是一個信號。傳遞出的訊息是，在中美大國競爭的背景下，中國認為核武器可以而且應當發揮一些更重要的作用。雖然不一定會改變中國「不首先使用核武器」的政策，但是它有可能帶來中國核武器數量和質量上比較明顯的提升。

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《五國核武聲明的背景及意義》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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