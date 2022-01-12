紅籌回歸｜中國移動A股掛牌　雙重機制防破發

2022年新年伊始，又一間巨無霸公司成功回歸A股市場，有望開啟紅籌股的回歸浪潮。上周三（1月5日），中國移動在上交所掛牌上市，發行價為每股57.58元（人民幣．下同），共募資560億元，這是2010年6月農業銀行IPO後A股最大的一筆新股融資。



中國移動董事長楊傑將回歸A股視為公司的「歷史時刻」，認為其標誌着中國移動成功搭建起境內外資本運作平台，為公司推進數智化轉型、加快高品質發展奠定了堅實基礎。（資料圖片）

中國移動選擇回歸A股上市，有兩大原因。首先，2020年底，紐交所突然要求中國移動、中國電信、中國聯通退市；2021年，美國政府又進一步將這三大營運商拉入制裁名單，這是中國移動選擇回歸A股市場的直接誘因。

從市場估值來看，過去兩年裏，在港股掛牌的三大營運商的估值極低。2021年1月，中國移動就一度跌至35.61港元的歷史低位，公司市盈率僅6倍左右，市淨率更是跌破0.6，從提升上市公司估值、國有資產保值增值的角度，中國移動也必然要選擇回歸A股。

有券商研究機構就認為，中國移動H股自2020年開始跌破其淨資產，這種低迷走勢一直延續至今，2021年底市淨率跌至0.67，這樣的估值水平，包含了港股市場對營運商成長性過於悲觀的預期。此次A股的掛牌，有可能改變這一狀況。

而在中國電信、中國移動先後完成A股發行後，對於港股紅籌股的影響也將逐步顯現，不僅年內將有中國海洋石油（0883）等公司回歸A股，紅籌股的AH同步上市將是大勢所趨，未來的市場估值也有望被重構......

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《中國移動A股掛牌 雙重護盤機制保障紅籌回歸》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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