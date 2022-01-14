大國博弈｜軍民融合戰略成中美競爭焦點

近幾年，美國的智庫、行政和立法機構屢屢對中國的軍民融合戰略表示擔憂，認為該戰略對美國利益和國家安全構成重大威脅，並藉此打壓中國企業，實施對華「涉軍」管制和制裁。去年12月，美國財政部將人工智能軟件公司商湯科技列入「中國軍工企業」名單，隨後又傳出將制裁其他八間中資企業，禁止美企投資，便是最新樣板。



促進軍民融合發展是包括美國在內的國際社會的通行做法。美國的軍民融合歷史可追溯至一戰前，近年更是加快步伐，全方位、多領域實施軍民融合......美方對中方的無理指責純屬「只許州官放火，不許百姓點燈」，是典型的雙重標準，其真實目的是爲推動對華高新技術封鎖製造藉口。 中國外交部部長助理華春瑩

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隨着中美角力白熱化，美國近年將矛頭直指中國的軍民融合戰略。2020年3月，時任美國國務院助理國務卿福特（Christopher Ford）就公開宣稱「中國實施軍民融合戰略，將通過民用商業和學術研究等途徑獲取的新興技術轉為軍用，對美國國家安全戰略構成威脅」。隨後，部份中國留學生也被指「以非傳統手段竊取美國敏感技術和知識產權，以支持中國軍隊的現代化」而被限制入境；不少中國企業更被列入「中國軍工企業」名單，從而遭到制裁。可以預見，類似的指控、管制和制裁仍陸續有來。那麼，到底什麼是「軍民融合」？面對美國以「軍民融合」作為藉口打壓中方人員和企業，中國會如何應對？

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《當代中國軍工複合體形成的歷史起源》和《近代中國軍工複合體的解殖化範式轉移軌迹》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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