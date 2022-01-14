集體感染Omicron 犧牲少部分人 就可令生活回復正常？

西方多份科學研究皆對Omicron毒株有「正面評價」：致死率與此前Delta相比更低、在肺部聚集的密度不如Delta毒株，是以一般認為Omicron對患者肺部的損傷相對較輕，由此導致患者呼吸衰竭而死亡的可能性也較小。



因此，從上月開始，不乏外國政客乃至衞生官員表示，Omicron是「聖誕禮物」，各路專家及評論員也相繼表示「Omicron病毒株的廣泛傳播未必是壞事」，乃至倡議人們應主動感染這個致死性較低的毒株，從而形成免疫力。

美國1月6日官方數據顯示，全國ICU病床使用率目前高達81.89%，其中27.41%被用於治療新冠肺炎病患。（美國衞生及公共服務部）

然而，死亡率較小並不代表不會死。《華爾街日報》於1月2日以《Omicron變體最終可能挽救生命》（Omicron Variant May End Up Saving Lives）為題，刊載了一家加州資產管理公司創始人的文章，稱Omicron的致命性遠低於此前的變異病毒，而它的快速傳播可能是將我們推向群體免疫的機遇，「每一次死亡都是一場悲劇。然而我們最終都會死去，所以從成本效益的角度來審視死亡是明智的」。

對不少人來說，因應疫情演變而不斷反覆的防控措施正令企業、家庭、個人蒙受經濟負擔，何況即便如此也沒法實現清零，那還不如準備好接受所有「代價」：無非就是每天感染的幾十萬人中，有千餘人會在幾周後死亡……

對談詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《Omicron對民主的啟示》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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