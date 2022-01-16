從美國右翼角度出發 消滅歧視＝消滅不公？

2020年美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員暴力拘捕後身亡，事件掀起連串示威，抗議社會種族歧視深重。有媒體以專題形式報道，指出美國黑人在刑事案中被捕、被控或入罪率皆高於白人，這情況完全不合人口比例，社會不公問題嚴重。



2020年美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員暴力拘捕後身亡，事件掀起連串示威，抗議社會種族歧視深重。（Getty Images）

歧視問題值得關注，但上述立論是否成立？美國經濟學家湯瑪斯‧索威爾（Thomas Sowell）在著作《偽歧視》（Discrimination and Disparities）中提出質疑。他說，猶太人是優秀民族，在二十世紀下半葉，諾貝爾獎得獎人中，獲頒化學獎的猶太人佔22%；獲醫學獎的佔32%；獲物理學獎的亦佔32%，而猶太人佔世界人口不足1%。眾所周知，美國職業籃球賽是黑人球員的天下，他們的上陣時間比非黑人高得多。我們應否要求，上述的種種，都必須按人口比例分配？

歧視就是不平等待遇，平等作為政治理想，不平等是缺陷，甚至罪惡。作為社會不平等的罪證，貧富懸殊惹人反感，政府必須進行財富再分配。但世界從來不保證收穫平等，兩人即使付出相同努力，也不會有相同結果，何況努力不可能相同。有人提出「公平」或「平等」作辯，兩個概念值得細察……

詳細內容請閱讀第299期《香港01》電子周報（2022年1月10日）《何以美國右翼認為社會不平等不足為患》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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