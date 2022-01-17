周報獨家精選｜全球關注央行數碼貨幣 香港金融有何準備應對？

遙想2008年的北京奧運，蘋果（Apple）公司還未發布第一台智能手機 ，比特幣停留在中本聰的密碼學論文中，內地主流支付方式依然是現金。一眨眼，在即將來臨的北京冬奧會上，數字人民幣將會面向世界提供應用和試點。屆時，在北京冬奧現場，來自五湖四海的奧運選手、現場觀眾，僅憑着手套、手機、穿戴手環或者一張小卡片，就能簡單完成購物。

國家研發數字人民幣，不只為了消費支付。以數字人民幣為代表的中央銀行數字貨幣（香港俗稱「央行數碼貨幣」，Central Bank Digtal Currency，CBDC）是世界貨幣當局熱切關注的議題。據國際結算銀行（BIS）最新研究，全球86%央行正在進行CBDC的研究。

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2021年12月24日，工作人員在北京冬奧村工作。（美聯社）

重組政策局方案的利與弊

2021年10月，行政長官林鄭月娥發表這個任期內最後一份《施政報告》，當中提出關於重組政府決策局的初步構思，並且預告自己會在及後數月諮詢各界和持份者，制訂一份詳細的重組方案，「供下屆政府考慮執行」，故此希望新一屆立法會組成後立刻討論相關事宜。

到上周三（1月12日），新一屆立法會舉行首次會議的行政長官答問會，林鄭月娥按其承諾發出了建議政府架構重組方案的文件，主要內容有增設文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局為運輸及物流局和房屋局、創新及科技局更名為創新科技及工業局、改組食物及衞生局為醫務衞生局、擴大環境局為環境及生態局等……

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回歸以來，政府部門屢經重組。（資料圖片）

疫苗氣泡擴大 政府須確保順利執行

本月初，特首林鄭月娥宣布要進一步提升新冠疫苗接種率以期克服疫情，讓市民恢復原有生活，並為通關創造有利條件，故將於下月24日擴大「疫苗氣泡」。隨着Omicron變種病毒在本港傳播，政府上周預告將把擴展日期提前：下月4日，即大年初四起，若疫情沒有大變化，會以「疫苗氣泡」為基礎放寬表列處所營，首先在食肆實施。

這兩年來的抗疫經驗告訴我們，每推出新措施總有阻滯，尤其涉及應用程式。「疫苗氣泡」即將擴大，民間和商界已預視不少問題，有待政府解決。

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政府宣布擴大「疫苗氣泡」，巿民必須注射至少一針，才獲准進入酒店、食肆，政府場地及表列處所等。(資料圖片)

「童樂居」驚變「虐童居」的背後 香港社會出了問題

香港保護兒童會轄下的幼童留宿院所「童樂居」去年12月底爆出多名員工虐待近30名兒童醜聞，警方成立專案小組檢查共4.6萬小時閉路電視畫面，至周日（1月16日）已拘捕16名涉案人員，分別控以一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。這已是近年第三宗震驚社會的嚴重虐兒案件——2018年一名5歲女童遭親父與繼母長期虐待致死，2019年22月一名女嬰遭母親友人長期虐待或忽略致死。但當悲劇再生，社會不能只有同情而沒有反省——為什麼最應該保護兒童的照顧者，往往成為令兒童身心受損的施虐者？我們的警覺意識和教育觀念，到底出了什麼問題？

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香港救助兒童會總幹事司徒恩指出，嚴重虐兒事件反映機構招募及培訓員工的機制存在重大缺陷。（龔嘉盛攝）

豬心移植人體首獲成功 異種移植可成器官輪候出路？

繼去年9月一次豬腎移植人體試驗後，上周，美國有醫院將豬心移植到心臟病人，是為異種移植成功首例。為什麼失敗多年的異種移植能夠有所進展？這是否代表苦苦輪候器官移植的病人可以有新的出路？動物權益組織又為什麼認為這種科技違反倫理？

美國57歲男病人David Bennett因心臟衰竭入院逾一個月，要依靠人工呼吸機維生。負責的醫療團隊確定，他的病情太嚴重，不適合接受人類心臟移植或使用人工心室輔助器。這也意味着他命不久矣。上月中，馬里蘭州大學醫學中心的心臟移植主管Bartley Griffith向他提議：「我們無法給你一顆人類的心臟，你不合資格，但可能我們可以用動物的，用豬的心臟。」

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基因編輯技術出現，科學家有望克服排斥和感染問題，令失敗多年的異種移植變得可行。圖為醫療團隊在移植手術前，先把經基因編輯的豬心放進儲存容器。（馬里蘭大學醫學院）

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