西安防疫怨聲載道 深滬津人性化管理贏掌聲

最近，西安疫情比較快得到控制，顯示出中國防疫的成功之處，但在這次西安疫情防控期間，也因防疫措施「一刀切」，缺乏人性化和靈活性，造成一些惡劣的人為事故，招致了輿論嚴厲批評。而同樣是爆發了疫情的深圳、天津、上海等城市，卻因為其靈活和人性化的防疫舉措受到輿論的稱讚。河南省最近也是疫情來勢洶洶，卻也沒有西安那麼多的負評。為何不同城市或地區在面對疫情時的差距如此之大？



1月9日，天津市西青區大寺鎮大蘆北口村，民眾有序進行核酸檢測。（中新社）

西安防疫期間出現了多起人為因素造成的事故或困難，包括孕婦因未能及時住院而流產，心臟病患者因就醫難而去世，許多家庭一度面臨缺糧缺菜缺生活物資的困境。出現這些問題當然也有基層工作人員的問題，但更根本的原因，是城市的管理決策者缺乏問題預見與居中協調能力，在城市治理過程中「一刀切」，導致防疫採取了許多僵硬的管理政策，犧牲了民眾合理的基本生活需求。

這體現的就是一個城市的治理能力。這也是為何西安疫情後「一將無能、累死三軍」之說流行網絡。相比之下，深圳、上海、天津等城市在防疫期間的管理因為更加精細和人性化，受到人們讚賞。

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