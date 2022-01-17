派對醜聞惹怒選民 約翰遜下台只是時間問題

上周五（1月14日），英國首相府罕有地向白金漢宮公開道歉，對其去年4月在王夫菲臘親王（Prince Philip）喪禮前一天接連舉行兩場違反抗疫措施的派對「深表遺憾」。英國媒體在報道這最新一波的首相府派對醜聞之時，普遍附上英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）為遵抗疫規則在丈夫喪禮上孤身守望的照片，再一次將約翰遜政府中人自以為超然法律的傲慢展現人前。



2021年4月17日，英國女王伊利沙白二世（Elizabeth II）在温莎堡出席其夫菲臘親王（Prince Philip）的葬禮時，獨自坐在聖喬治教堂。他4月9日去世，享年99歲。（AP）

根據上周發布的YouGov民調，工黨以四成民望支持領先保守黨11個百分點，是為2013年12月以來的最大工黨領先差距。同時超過六成人認為約翰遜應辭職下台，高達八成人認為約翰遜沒有在派對問題上表現誠實，其淨好感度也跌至-52%的低位。包括蘇格蘭保守黨領袖羅斯（Douglas Ross）在內的多位保守黨議員已公開要求約翰遜請辭，而負責黨魁去留事務的保守黨「1922委員會」中人已為此展開討論，如果該會收到超過54封不信任信，將對約翰遜發動黨內不信任投票。此刻，約翰遜的去或留大概不成爭論，其離任只是時間問題。

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