政策局需要重整 唯部份改動未夠徹底

上周三（1月12日），特首林鄭月娥在立法會發出了建議政府架構重組方案的文件。假若方案能夠及時獲得新一屆立法會審議通過，它將會讓現時港府的「三司十三局」編制擴大成「三司十五局」，但這種「三司十五局」的局面在昔日港府一早就出現過。



決策局這種「分久必合，合久必分」的情況不無合理之處。正如林鄭月娥五年前的競選政綱所言，調整政府架構用意應該是「為提高施政效率，和滿足新形勢、新經濟對政府新角色的要求」。

不過，若是從配合當下形勢、解決迫切問題的角度來看，新改組方案恐怕尚有一些做得未夠徹底的地方。像是文化體育及旅遊局宣稱要統領分散於民政事務局、商經局的文化藝術與創意產業發展事務，但按理同樣可以歸入文化範疇的香港電台卻被留在商經局的監督之下，而且與文物及環境保育相關的政策職權仍舊留在發展局手上，並未轉交給文體旅局和「推動氣候行動、生物多樣性等方面的工作」的環境及生態局。至於社會關於整合房屋局、發展局與恢復衞生福利局等建議之所以沒被採納，政府給出的原因竟是它們合併後可能規模過大、工作過重，這又跟方案原來打算理順分工的本意略有相悖。

回歸以來，政府部門屢經重組。（資料圖片）

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重組政策局方案的利與弊

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