女子恩將仇報害死閨密還藉此賺錢 死者母提告結果如何？

2015年江歌與劉暖曦同為在日本留學的中國學生，同樣來自山東的她們其他成為好友。其後劉暖曦與在日留學的陳世峰相戀，但短短四個月後便分手，其間陳多次糾纏劉要求復合，劉亦因此搬至江歌家中居住。某日劉、江一起回家，卻遇上持刀在家門外等候的陳世峰，劉暖曦竟然奪門而入，把江歌鎖在家門外，結果江歌遭陳狂刺十數刀，劉則在家中報警，直至警員來到才開門，彼時江歌早已失血過多身亡。



江歌如果不向劉暖曦伸出援手，應該不會引來殺身之禍。令人難以理解的是，在江歌被害後，劉暖曦沒有站出來為江歌伸張正義，向江歌的母親說明情況，表達歉意和感恩，相反，她選擇逃避、向警方說謊，不與江歌的母親江秋蓮見面，甚至還出言威脅，散布對江歌不利的消息，這完全顛覆了人們的正常倫理認知。劉暖曦的母親甚至對江歌母親說，「她（江歌）短命了，她不是為了俺閨女」。

江歌母親江秋蓮拿到判決書後離開法院。（中新社）

劉暖曦不但毫無悔意，更加不斷傷害江家人。支持劉暖曦的網民「冷眼萌叔」多次對江秋蓮冷嘲熱諷，如發文「阿姨，血餛飩好吃嗎？」 「我有你女兒的照片，你沒有吧。我急死你。」，劉暖曦竟還點讚支持。2019年12月22日，新浪微博以劉暖曦消費並攻擊江歌家屬為由，將劉暖曦帳號封禁。

直至2017年12月20日，日本法院以故意殺人罪和恐嚇罪判處陳世峰20年有期徒刑，江秋蓮在日本為女兒討回公道的努力告一段落。2018年10月，江秋蓮在微博宣布對劉暖曦提出生命權糾紛起訴，案件於2019年10月28日立案成功……

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《江歌案背後 中國的法律與世道人心》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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