彭京堂任解放軍駐港司令　北京用人反映治港思路轉變

1月9日，中國武警部隊副參謀長彭京堂少將獲委任為駐香港部隊司令員，引發外界極大關注。彭京堂為武警少將警銜，曾是武警新疆總隊參謀長，是武警的第三支突擊隊「山鷹突擊隊」的直系領導。今次彭京堂履新駐港部隊，被指是一次罕見的跨軍種任命，也是第一次由武警部隊，特別是有反恐經驗的人擔任解放軍駐港司令。



近日，中央軍委主席習近平簽署命令，任命武警部隊副參謀長彭京堂少將為駐香港部隊司令員。（政府新聞處）

分析認為，任用反恐與處理突發事件經驗豐富的彭京堂鎮守香港，顯示出北京對香港局勢的若干判斷和定性，並進一步反映了中共治港思路的轉變。

首先，香港局勢並未隨着《港區國安法》的落定萬事大吉。在2019年反修例風波的倒逼下，北京以雷霆手段推出了《港區國安法》，並緊隨其後進行了選舉制度改革。雖然香港在朝由亂轉治、由治及興的方向邁進，但對北京來說，國安法的落定並不必然帶來香港的繁榮穩定和長治久安，還需要進一步嚴防香港再次發生帶有街頭暴恐性質的遊行，以及嚴防港版「顏色革命」，導致香港淪為反對大陸的基地。

近幾年新疆局勢穩定，嚴重暴恐案件極少發生，與中共強化駐疆反恐力量有密切關係。而作為反恐處突的主要精幹力量，隸屬於武警新疆總隊的「山鷹」突擊隊從基層到指揮系統無疑都積累了豐富的相關經驗，北京在駐港部隊任命一事上青睞彭京堂，也許是出於這個原因。今次由具有資深反恐經驗的彭京堂擔任駐港解放軍司令，既是威懾，也是中央政府底線思維之下的預防......

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《從新疆到香港跨軍種調任 彭京堂新職釋放的信》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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