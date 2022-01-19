烏克蘭危機｜多輪對話徒勞無功　俄烏非傳統戰爭已經打響

隨着1月中俄羅斯先後與美國、北約、歐洲安全與合作組織三輪外交對話結束，俄烏緊張情勢仍在升級。根據烏克蘭國防部最新的情報分析，俄軍共調遣了12.7萬人，已經在邊境集結完畢，隨時可能入侵。俄烏局勢究竟會如何影響周邊國家的關係乃至全球局勢？



1月19日，美國國務卿布林肯按計劃訪問烏克蘭，重申「美國對烏克蘭主權和領土完整的持續支持」。（美聯社）

當人們在討論俄烏間是否真的會再次發生戰爭時，非傳統戰爭可能已經打響。俄羅斯本來就把烏克蘭當做其網絡攻擊的試驗田，試好了才在美國這樣的國家使用。所以，當前俄羅斯很可能已經向烏克蘭開始發動了網絡攻擊。這也是為什麼美方會悄悄派網絡專家進入烏克蘭幫助其防禦的原因。

俄羅斯當前最大的優勢就是它很明確包括美國在內的北約國家不會出兵。拜登此次已經把俄方一旦動武北約會給出的制裁全都透明化了，所以俄羅斯完全可以對得失進行細緻的權衡再做決定。這相當於一方在下明棋，一方在下暗棋。就西方已經提出的「史無前例的制裁」內容來看，能造成的影響相對有限。俄羅斯的經濟仍舊比較依賴能源，在油價居高不下的關頭，西方的相關制裁都是殺敵一千自損八百。尤其是，只要中俄之間的貿易不斷，俄羅斯就有一線生機。唯一重量級的、已被披露的制裁是切斷俄羅斯與環球銀行金融電信協會（SWIFT）的聯繫以影響俄羅斯的金融系統，以及對俄羅斯斷供半導體晶片（俄羅斯的軍隊現代化離不開半導體晶片）。但對於這幾點，普京也已做出回應，如果西方採取相關制裁，那不排除美俄關係會徹底破裂。一旦徹底破裂，美俄之間的戰略穩定將不復存在，核戰爭的威脅將大幅提升，這也是拜登政府無法承受的後果。

西方更為可能的參與方式是對烏克蘭提供一些網絡專家，提供一些防禦武器（如反坦克導彈），以及一些資金，一旦俄羅斯採取軍事行動後，再考慮如何做相關回應。比如，美國防部及國安委認為俄羅斯即使臨時佔領部份烏克蘭領土，也沒有能力去統治。所以他們正在研究俄羅斯一旦佔領部份領土之後，如何在那些地區搞武裝暴動，增加俄羅斯的持有成本......

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《俄烏劍拔弩張 三場安全對話能滅火嗎》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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