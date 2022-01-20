騷亂之後　托卡耶夫的哈薩克正在啟動

1月19日，哈薩克全境解除緊急狀態。同日，集安組織維和人員完成從哈撤離工作。哈薩克基本恢復了社會秩序，總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在上周四（1月13日）便宣布，哈薩克「已邁入新的發展階段，這將是一個徹底革新的時代」。

當天，托卡耶夫宣布籌備「為了哈薩克人民公益基金」，並暗示全國富商巨賈「是時候向人民致敬」。這一結局對他而言可謂大獲全勝：在推倒前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev ）影響力的路上，他已邁出了最關鍵的一步。



阿拉木圖市政府大樓外，一張前總統納扎爾巴耶夫的肖像海報倚靠在柱子上。（美聯社）

從2019年開始，托卡耶夫雖然正式接任總統之位，但並非真正掌權。首任總統納扎爾巴耶夫在交接時為為自己精心設計了國家安全會議主席一職，通過憲法和《首任總統法》賦予的特權，以國父和民族領袖的身份確保終身對事關國家主權和安全等核心的內政外交議題的話語權，對托卡耶夫形成了相當大的制約；除此之外，納扎爾巴耶夫也依然可以通過嵌入到政府機關、強力部門、立法機構等各級權力部門的親信把握大局。

如今，納扎爾巴耶夫已經在1月9日宣稱自願將國家安全會議一職移交給早已在1月5日自行宣布即日起擔任該職的托卡耶夫，更在1月18日發表公開講話，表示對托卡耶夫充滿信心，並指前者已掌握全部權力。

隨着托卡耶夫執掌的哈薩克開始從騷亂後重新啟動，這位新貴有必要站到聚光燈下為外界所知......

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《托卡耶夫的哈薩克正在啟動》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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