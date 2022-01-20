央行數字貨幣｜印度成立金融科技部門　今年第一季度推行試點

印度央行近日成立金融科技部門，以應對包括監管加密貨幣以及開發央行數字貨幣（CBDC）帶來的挑戰。印度央行正同時開發零售型和批發型CBDC，前者已完成大部份工作，後者的審批則較為複雜，需要多一些時間。該行官員透露，一旦準備就緒，就會開始進行試點測試。與此同時，印度當局也在準備立法禁止非官方加密貨幣作為該國的支付方式，甚至禁止持有非官方加密貨幣，如果法例通過，將成為全球首個全面禁止私人加密貨幣的國家。



1月17日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在出席世界經濟論壇年會時呼籲全球採取集體行動，應對加密貨幣的挑戰。他說：「鑑於這種技術的基礎，任何一個國家的決定都不足以解決與之相關的挑戰。」莫迪早前還警告，比特幣對年輕一代構成風險，「若它最終落入壞人手中，可能毀掉我們的年輕人。」

另一方面，印度也在加速研發CBDC，預計將在今年第一季度推行先導試驗計劃，作為現金的另一個選項。印度一名高級官員表示，印度政府雖然計劃禁止私人虛擬資產，但會推廣區塊鏈技術，「我們對技術沒有異議。掌握技術沒有壞處。」印度央行發布的《2020-2021貨幣和金融報告》指出，CBDC在金融包容性、改善市場需求、加快貨幣政策進程等方面具有很大潛力。

印度央行近日成立金融科技部門，以應對包括監管加密貨幣以及開發央行數字貨幣（CBDC）帶來的挑戰。（路透社）

印度為什麼要全面禁止加密貨幣？什麼是CBDC？零售型和批發型CBDC有何分別？香港在這方面的進度又如何？

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《零售型CBDC》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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