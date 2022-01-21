棒下非但不能出孝子 更有可能令兒童有暴力傾向

2018年1月，香港出現被警方形容為「香港開埠以來最嚴重的一次虐兒案」——當時五歲女童臨臨疑在家中遭親父陳海平及繼母黃曉彤長期虐待致死，身上被驗出133處傷痕，遍布頭部及四肢。事後陳、黃被揭虐兒情節喪盡天良，例如幾乎每天都會虐打臨臨及其八歲胞兄，包括以藤條抽打、用拖鞋摑臉、用剪刀插胸；直到去年4月中旬，兩人雙雙被判謀殺罪成囚禁終身。

香港救助兒童會總幹事司徒恩表示，五歲女童被虐不是朝夕之間的事，周圍鄰居並非不知情，但出於種種原因，沒有第三方站出來揭發。



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香港救助兒童會去年底公布一項最新調查顯示，42%受訪者在過去一年中曾目睹兒童被照顧者體罰或辱罵。（資料圖片）

香港救助兒童會去年底公布一項最新調查顯示，42%受訪者在過去一年中曾目睹兒童被照顧者體罰或辱罵；超過八成受訪者認為父母若不懲罰孩子，孩子會被寵壞，而42%受訪者認為父母有權決定應否打孩子。可見，身體及語言暴力仍然是香港常見的管教方式。目前，全球有62個國家全面立法禁止體罰，而香港尚未做到。

對於信奉「不打不成材」的華人社會而言，完全禁止體罰的挑戰不小，而現時社會尚未就體罰釐定統一的標準。但不少研究表明體罰無助於教育……

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《建立「守護兒童」信念 從禁止體罰開始》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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