犬山記．影評｜多少男性因為「陽剛」陷入無邊痛苦

曾以《鋼琴別戀》獲得康城最高榮譽金棕櫚獎的名導演珍甘比茵（Jane Campion）已有十多年未拍電影，新作《犬山記》（《The Power of the Dog》）改編自美國作家Thomas Savage寫於1967的同名小說，並邀請了許多演技派加盟，班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、謝西派蒙斯（Jesse Plemons）及姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）聯同新人高迪施米麥菲（Kodi Smit-McPhee）將這個背景為上世紀二十年代的西部故事呈現於影迷面前。

電影剖析男權主導的社會中「陽剛」之毒，在保守社會的父權審視下，男性本身也是受害者。（電影劇照）

電影延續了甘比茵一貫的上佳口碑，在威尼斯影展拿下最佳導演銀獅獎，並在上周公布的金球獎贏得最佳電影（戲劇類）、最佳導演及最佳男配角。

《犬山記》延續了導演一貫的偏好，無論是題材，還是呈現手法，都可謂正常發揮，拍攝與剪輯沉穩，製作也精良。《犬山記》看似背離了甘比茵側重女性敘事（儘管很多人不同意以「女性主義」談論她的作品）的作品特色，以三位男性演員搭配一位女性演員來呈現，似乎破天荒頭一回。實則並不矛盾，《犬山記》講的是「陽剛」之毒，在保守社會的父權審視下，男性本身也是受害者。

詳細內容請閱讀第300期《香港01》電子周報（2022年1月17日）《《犬山記》：領先於時代的性別意識》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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