周報獨家精選｜窮人的命也是命！疫情嚴峻更難逃健康不平等宿命？

全國人大代表洪為民的生日宴爆出高官議員公然挑戰特區政府防疫呼籲的醜聞，輿論質疑他們是否認為自己比一般市民更加健康，可以拒絕使用「安心出行」，又可以「安心」脫下口罩近距離交流。一個赤裸裸的現實卻是，很多權貴的確比普羅大眾「健康」，因為財富、權力、地位等因素都會主導社會資源分配，更嚴重影響個人的健康狀況，造成「健康不平等」。



因為社會資源不足，生活的社區環境影響，基層容易有更多的被剝奪感。（陳焯輝攝）

「健康」是個人的事，「不平等」則指向社會資源分配——也許特區政府也不願承認個人健康會受社會因素影響；然而，「健康不平等」卻又是真實存在，並且在飲食習慣、居住環境、工作狀況等生活層面威脅不同階層。「窮人的命也是命！」貧富懸殊嚴重，新冠疫情嚴峻，普羅大眾更難逃「健康不平等」宿命？

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健康不平等之下 長壽是種「懲罰」

1992年1月18日，鄧小平南巡途經湖北武昌，與當地官員一起交流。（新華社）

鄧小平南方講話30年

為改革按下「快進鍵」

1992年1月17日，被視為中國改革開放「總設計師」的鄧小平乘坐專用列車從北京出發，拉開了「九二南巡」的帷幕。在為期一個多月的南方行程中，已經退休的鄧小平巡視深圳、珠海、廣州、上海等地，並發表講話，影響極其深遠。在中國面臨向何處去的重大歷史關頭，鄧小平「南方講話」讓中國重新進入改革開放的軌道。

南巡期間，鄧小平留下了許多膾炙人口的名言警句，如「發展才是硬道理」、「不搞改革開放，只有死路一條」、「左的思想影響惡劣，誰不改革誰下台」、「在整個改革開放過程中都要反對腐敗」。鄧小平的「南方講話」產生了深刻影響，直接推動中國社會主義市場經濟路線，為後來中國經濟的崛起明確方向，並為國家興盛和民族復興打下堅實的基礎。

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內地不少年輕人被現實壓垮，選擇「躺平」，不願生育。（Getty Images）

中國人口進入縮水拐點

衝擊、誤判與財政承壓

持續走低的生育率一直是內地備受關注的議題，上周官方公布的人口數據和經濟學家「印錢促生育」的建議，再次令生育話題成為熱議焦點。中國人口快速下滑的現狀由諸多因素構成，例如新冠疫情影響，加上政府誤判趨勢，高估「二胎」、「三胎」的紅利效應。

國內人口「高齡化」的挑戰迫在眉睫，而且育齡女性正急速銳減，因此不少人對人口下滑趨勢表示擔憂。但許多年輕人認為住屋、醫療、收入及工作壓力促使他們「躺平」，更不想下一代「再受壓迫」，因此表明不願生育，樂見人口數量繼續下滑。

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2021年中國監管部門出手整頓地產、教培行業及平台經濟。（新華社）

中國經濟提「質」保「量」

2021年與2022年各有側重

中國國家統計局上周公布的數據顯示，經初步核算2021年國內生產總值（GDP）錄得1,143,670億元人民幣，按不變價格計算，較2020年增長8.1%。整體而言，去年中國經濟高開低走。不少分析認為，近年中國政府出手整頓地產、教培行業、平台經濟等領域，加大經濟下行壓力。

然而，經濟增長不能只看「量」的增長，「質」的提升同等重要。中國社會的主要矛盾由「人民日益增長的物質文化需要同落後的社會生產之間的矛盾」轉變為「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾」，標誌着中國政府的經濟工作重心已經開始由「量」向「質」轉變。

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