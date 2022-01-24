中國經濟面臨下行壓力　2022提「質」還是保「量」？

1月17日，中國國家統計局公布的數據顯示，經初步核算，2021年國內生產總值（GDP）錄得1,143,670億元人民幣，按不變價格計算，較2020年增長8.1%，兩年平均增長5.1%，超額完成年初定下的「國內生產總值增長6%以上」目標。來到2022年，面臨經濟下行壓力，政府的當務之急是「穩定宏觀經濟大盤」，讓經濟增長重回合理區間。



可以說，由於2020年GDP基數較低，2021年中國經濟「量」的增長壓力並不大。2021年中國經濟發展的亮點很大程度上體現在此前供給側改革對中國經濟「質」的提升上。數據顯示，2021年，中國工業增加值比2020年增長9.6%，拉動經濟增長3個百分點，其中製造業增加值比2020年提高9.8%，佔GDP的比重為27.4%，比2020年增長1.1個百分點。2021年，中國高技術製造業投資比2020年增長22.2%，高於全國固定資產投資增速17.3個百分點。

經過多年的產業升級，中國製造業競爭力進一步提升，規模以上高技術製造業增加值比上年增長18.2%，明顯高於全部規模以上工業增加值增速。從產品增加值來看，新能源汽車比上年增長145.6%；工業機器人、太陽能電池、微型計算機設備等主要產品實現較快增長，增速分別為44.9%、42.1%、22.3%。

此外，新冠疫情對全球供應鏈形成巨大衝擊，經過產業升級後，中國的「世界工廠」地位再次得到鞏固。2021年，中國外貿進出口總額按年增加1.4萬億美元，接連突破5萬億、6萬億美元兩大關口，達到6.05萬億美元......

2021年，中國國內生產總值為1143670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%（新華社）

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《中國經濟提「質」還是保「量」 2021年與2022年各有側重》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。