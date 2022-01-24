朝鮮核武力量提升　全球核秩序的範式轉移

1月4日，聯合國安全理事會五個常任理事國發表聯合聲，表示避免核武國家之間爆發戰爭及減少戰略風險是五國的首要責任。與此同時，朝鮮近日一再試射導彈，展示仍在提升的核武力量。

隨着朝鮮持續改善核武力量和技術，一個新的「多極相互脆弱」全球核戰略新秩序正在醞釀形成。



1月6日，朝鮮國防科學院表示，最近試射的是高超音速導彈，精準打擊了700公里外的目標。其實，自從2017年11月28日朝鮮成功試射一枚射程達13,000公里、可達美國洛杉磯和紐約、能載核彈頭的「火星-15」彈道導彈以來，朝鮮一直都在改善核武攻擊力。

朝鮮近期一再試射導彈，展示仍在提升的核武力量。（美聯社）

在去年1月5至12日舉行的朝鮮勞動黨第八次代表大會上，朝鮮領導人金正恩再次表明，朝鮮的目標是成為永久擁核武國家。多種證據證明，朝鮮多年來的舉措與此目標相符，包括研發了世界上最大的陸基機動液態燃料洲際彈道導彈及其11軸發射車，發展了大當量氫彈，對多彈頭、高超音速滑翔彈頭、核動力潛艇等技術進行了研究，也發展了小而輕的標準化核彈頭和戰術核武器。

金正恩提出，朝鮮下一階段的核武發展目標包括：一，發展固體燃料陸基洲際彈道導彈；二，發展具洲際射程的固體燃料潛射導彈；三，確保其洲際導彈的射程達到15,000公里，不僅覆蓋美國全境，更包括南北美洲；四，繼續發展可適用多種軍事場景的戰術核武器；五，繼續製造大當量氫彈；六，擁有核動力潛艇和海基核力量等。

隨着朝鮮持續改善核武力量和技術，國際社會已經意識到不可能要求朝鮮棄核，也不可能使朝鮮半島無核化，因此，平壤跟美國的核戰略關係便出現了根本性變化......

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《看朝核變化 勾勒新全球多極核戰略秩序》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。