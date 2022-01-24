社會不公正在毒害普羅大眾的健康

什麼是「健康不平等」？根據世界衞生組織的定義，「健康是生理、心理與社會層面的安適，不僅只是免於疾病或衰弱的狀態」；而不同人口群組受不同因素影響所造成的健康狀況差距，就被稱為「健康不平等」。



從事「健康不平等」研究逾四十年的倫敦大學學院流行病學教授、香港中文大學健康公平研究所聯席所長馬穆（Michael Marmot），根據多年實證數據提出「社會梯度」（social gradient）框架，認為「社會地位」與「個人健康」呈現正比關係，即社會地位愈低的人，健康狀況也愈差。他在去年底出版的中文版《致命的不平等：社會不公如何威脅我們的健康》一書中強調，除非你屬於最頂層1%的那群人，否則健康不平等的問題都與你有關。

馬穆（Michael Marmot）指出，從社會頂層往社會底層走，地位愈低的人，健康愈差、（Getty Images）

中大健康公平研究所研究助理教授黎子俊接受《香港01》專訪時特別引用本地數據加以說明：「地區家庭入息中位數愈低，該地區的平均預期壽命愈短，入息中位數最低的深水埗和觀塘區，跟最高的中西區及灣仔區，預期壽命的差距可達兩至三年。」

為什麼會有如此差距？這得從飲食習慣、生活環境、工作狀況說起……

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