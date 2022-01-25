窮孩子輸在起跑線 如何助他們對抗跨代貧窮？

有調查發現，本港逾八成貧窮兒童甚至需要照顧家庭，每星期平均消耗10個小時。因過度參與家務，這些兒童更頻繁出現休息、精神不足問題，沒時間做功課，當他們進入學校時，其個人、社會和情緒發展，以及溝通、語言及讀寫技巧，較來自富裕家庭的孩童表現通常更差。這讓來自較基層家庭的孩子，日後的生命機遇較差，健康隨之較差。



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美國環境心理學家蘇珊（Susan Saegert）的研究已證明，長期居於狹小住宅的兒童，因欠缺私隱、放鬆和表達自我的空間，學習會出現注意力散渙，閱讀障礙等問題，個性也會更加自卑、孤僻寡言，長此以往，兒童易生抑鬱和焦慮等心理問題。

如果放任社會資源一味向上層階級傾斜，跨代貧窮只會無限延續健康不公。（資料圖片）

香港社區組織協會也通過對基層學童進行調查，發現近七成受訪兒童居住劏房、板間房、天台屋或籠屋等不適切居所，有五成七受訪者家中甚至沒有做功課的書枱，居家網課讓這些基層兒童學習時間更少，「學習質素更差，就會影響升學，升學有問題就會影響工作，後面影響收入，收入影響生活。」在中大健康公平研究所研究助理教授黎子俊看來，這對學童的學習、情緒和行為各方面都產生了負面的影響……

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《跨代貧窮延續健康不公 誰該為下一代的身心健全負責？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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