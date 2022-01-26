勞福局改組不可只有軀殼 更應思考如何解決社會問題

政府在本月12日詳細交代來屆架構改組方案，社會關注焦點放在房屋局沒有跟發展局合一，以及「順應民意」把天文台歸入環境及生態局等。勞工福利局局長羅致光似乎不甘被冷落，特意在隨後的周日（1月16日）在網誌闡述該局改革大計。細心一看，通篇內容只帶出改組的行政好處，沒有趁機從理念出發，思考如何透過改組解決當前的社會問題，改革徒具軀殼。



關注綜援低收入聯盟促請政府，盡快設立失業援助金等針對性措施，支援疫下就業不足的基層市民。（林穎嫺攝）

歷屆政府的人口政策均把人口視為服務經濟的工具，本屆來得更赤裸，直稱統籌部門為「人力資源規劃委員會」。再者，過往的研究報告不外乎點出人口老化和生育率低，既拖累經濟又增加政府開支，難以追上知識型經濟，建議鼓勵長者、婦女和青年就業，培育本地人才，吸納海內外精英，支援兒童照顧等。然而，多年以來，各類解決方案未見明顯成效，問題卻持續惡化，反修例風波更觸發港人外流。

羅致光提出人力範疇收歸勞福局，或許因為他感到有責無權。他不只一次刻意釐清他非負責人口政策的官員，但局方要應對人口政策成效不彰的影響。然而，幻想架構改組就能令更多人安身立命，無需為生育和照顧子女擔憂，未免過於樂觀……

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