娛樂已死？｜「宅經濟」大贏家，Netflix成為劣評「新大台」？

新冠疫情踏入第三年，人人坐困愁城，Netflix卻成為「宅經濟」大贏家，坐擁近2.22億付費用戶。可惜Netflix「大豐收」的同時，亦隱現「大台化」趨向，粗製濫造劣作層出不窮，這個曾經追求創新的串流平台，會否步上TVB後塵？



Google香港2021年度搜尋榜出爐，《魷魚遊戲》榮登熱搜節目的首位；其角色造型及遊戲元素更成為全球劇迷的模仿對象。（Getty Images）

香港的「大台」TVB依賴慣性收視，節目質素每況愈下，一直遭觀眾指摘不思進取；作為串流平台「大台」的Netflix，也開始步入作品質素參差的困局。網民點評Netflix「是是旦旦」的出品，例子多不勝數。成本高達兩億美元、雲集多位荷里活超級巨星的《紅色通緝令》，劇本堆砌，劣評如潮，正是Netflix眾多「叫座而不叫好」的影視作品。電影網羅「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson），加上大型動作場面，夢幻組合及周遊列國的設定更好比昔日港產賀歲片，惟燒錢燒出爛片。

當然，「大台」亦偶有佳作。《羅馬》在奧斯卡頒獎禮摘下最佳導演、最佳攝影、最佳外語片殊榮。全球聲勢一時無兩的大熱劇集《魷魚遊戲》成功「入屋」，社交媒體Facebook、TikTok、Twitter湧現大量有關《魷魚遊戲》的帖文、短片及迷因（Meme），更創下28天共16.5億觀看時數的驚人紀錄，成為Netflix史上的收視冠軍。不過，網民擔憂Netflix充斥大量純粹為炒熱流量的作品，「很黃、很暴力」的吸客方式會變本加厲。最近上架的《單身即地獄》，邀請一眾俊男美女到荒島尋覓對象，更擺明車馬賣弄色情。

Netflix善用「大數據」及「演算法」，按用戶喜好密密推送影片，可說是運用科技來操縱人心的巨獸。「大台」總有成功之道，但成功之後如何憑藉優秀作品留住不甘「食花生」、當「sofa potato」的觀眾？Netflix曾經是業界的先驅創新者，將來會否跌入「大台」物極必反的宿命？觀眾拭目以待。

摘下奧斯卡最佳外語片的《羅馬》根據導演Alfonso Cuaron童年回憶拍成，表達了導演對照顧他多年的保母Libo的謝意。（電影劇照）

詳細內容請閱讀第301期《香港01》電子周報（2022年1月24日）《Netflix成為新大台？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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