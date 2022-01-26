南方講話|不搞改革開放，只有死路一條

1992年1月17日，被視為中國改革開放「總設計師」的鄧小平乘坐專列從北京出發，拉開了「九二南巡」的帷幕。



1月18日上午，鄧小平在南巡第一站武昌火車站短暫停留時，發表了後來被歸納為四點的講話。一，只有改革開放才能救中國，胡耀邦、趙紫陽在經濟工作上的成績應該肯定；二，發展才是硬道理，不要爭論社會主義和資本主義；三，經濟發展要保持一定速度；四，左的思想影響惡劣，誰不改革誰下台。這次講話成為了中國繼續改革開放的定海神針。

1989年北京政治風波和蘇東劇變後，中國經濟出現很大困難，中共內部許多人對改革開放也產生了很深的疑慮，執政思維變得保守。

一方面，蘇東劇變後，西方世界歡欣鼓舞，日裔美國政治學者福山（Francis Fukuyama）提出的「歷史終結論」（意識形態鬥爭走向終結，西方自由民主制可能是人類社會演化的終點）似乎得以實現，也給中共執政前途帶來巨大危機。

1993年11月6日《人民日報》頭版，鄧小平「南方講話」的署名文章。（視覺中國）

另一方面，中國在國際上被孤立，並遭到西方制裁。1989年後，大量外商停止對華投資，對華高科技出口也受到限制，中國外貿出口下降、資金外逃、生產萎縮，經濟出現了嚴重下滑。

1989年11月，中共中央發出《關於進一步治理整頓和深化改革的決定》，判定改革進展過快，開放政策受到質疑。

回眸30年前的1月17日，彼時距離蘇聯崩潰尚不到一個月。鄧小平此時選擇南巡，其目的就是為了讓中國人堅定改革開放的信念，並對中共黨內高層發出繼續推動改革開放的明確信號。

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